Varese News

Italia/Mondo

Addio alle gemelle Kessler, icone della tv e dello spettacolo europeo

Alice e Ellen Kessler sono decedute a Gruenwald, vicino a Monaco di Baviera: avevano 89 anni e una carriera vissuta fianco a fianco tra musica, danza e televisione

Generico 17 Nov 2025

Si sono spente all’età di 89 anni Alice e Ellen Kessler, le celebri gemelle che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano e tedesco del secondo Novecento. La notizia della loro morte è stata diffusa oggi dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, che riferisce come le due siano decedute a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Secondo le prime informazioni, sarebbe intervenuta la polizia, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Una vita in simmetria, sul palco e nella vita

Nate a Düsseldorf nel 1936, le gemelle Kessler avevano iniziato la loro carriera giovanissime, debuttando come ballerine classiche e poi diventando protagoniste della scena televisiva e teatrale in Italia, Germania e Francia. Il loro stile raffinato, la perfetta sincronia nei movimenti e la forte presenza scenica le hanno rese icone senza tempo, simbolo dell’eleganza e dello charme dello spettacolo europeo.

In Italia erano diventate popolari negli anni Sessanta e Settanta, partecipando a numerose trasmissioni RAI, tra cui il celebre Studio Uno, e lavorando con grandi nomi della tv come Mina, Corrado e Paolo Poli. Più che soubrette, erano considerate vere e proprie ambasciatrici dell’intrattenimento internazionale, capaci di unire canto, danza, recitazione e una raffinata ironia.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.