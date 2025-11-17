Addio alle gemelle Kessler, icone della tv e dello spettacolo europeo

Si sono spente all’età di 89 anni Alice e Ellen Kessler, le celebri gemelle che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano e tedesco del secondo Novecento. La notizia della loro morte è stata diffusa oggi dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, che riferisce come le due siano decedute a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Secondo le prime informazioni, sarebbe intervenuta la polizia, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Una vita in simmetria, sul palco e nella vita

Nate a Düsseldorf nel 1936, le gemelle Kessler avevano iniziato la loro carriera giovanissime, debuttando come ballerine classiche e poi diventando protagoniste della scena televisiva e teatrale in Italia, Germania e Francia. Il loro stile raffinato, la perfetta sincronia nei movimenti e la forte presenza scenica le hanno rese icone senza tempo, simbolo dell’eleganza e dello charme dello spettacolo europeo.

In Italia erano diventate popolari negli anni Sessanta e Settanta, partecipando a numerose trasmissioni RAI, tra cui il celebre Studio Uno, e lavorando con grandi nomi della tv come Mina, Corrado e Paolo Poli. Più che soubrette, erano considerate vere e proprie ambasciatrici dell’intrattenimento internazionale, capaci di unire canto, danza, recitazione e una raffinata ironia.