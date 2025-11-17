Agente aggredito in carcere a Busto Arsizio: scatta la denuncia del SAPPE
L’agente ferito con pugni da un detenuto: sei giorni di prognosi. Il sindacato chiede interventi urgenti per la sicurezza nelle strutture penitenziarie
Momenti di forte tensione, nella tarda mattinata di ieri, domenica 16 novembre, nella Casa circondariale di Busto Arsizio, dove un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto di origine marocchina. A denunciarlo è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE).
«Intorno alle 11 l’agente è stato improvvisamente colpito da un detenuto già sottoposto al regime 14-bis O.P. – spiega Alfonso Greco, segretario SAPPE Lombardia –. Dopo avergli concesso una telefonata, il poliziotto è stato affrontato con una serie di pugni che lo hanno fatto cadere a terra».
L’intervento tempestivo della Sorveglianza Generale ha evitato conseguenze più gravi. L’agente è stato accompagnato in ospedale riportando una ferita alla testa, dolore alla caviglia e ha necessitato di un punto di sutura. È stato dimesso con sei giorni di prognosi.
Solidarietà arriva dal segretario generale del SAPPE, Donato Capece, che torna a denunciare le condizioni critiche in cui operano gli agenti penitenziari: «La situazione nelle carceri è divenuta insostenibile. Servono misure urgenti per ripristinare il rispetto delle regole. Il personale affronta turni gravosi e un numero crescente di episodi violenti».
Capece sollecita inoltre il trasferimento immediato dei detenuti che non rispettano le norme in istituti più restrittivi e una piena applicazione dell’articolo 14-bis, strumento essenziale – sostiene il sindacato – per garantire maggiore sicurezza all’interno delle strutture.
