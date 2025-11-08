Aggressione sull’autobus, i sindacati del trasporto pubblico: “Servono più tutele per gli autisti”

Dopo la grave aggressione ai danni di un autista di Autolinee Varesine, colpito mentre era in servizio su un autobus scolastico, le organizzazioni sindacali Filt CGIL, Fit CISL e UILTrasporti di Varese esprimono solidarietà al lavoratore e chiedono misure urgenti per la sicurezza del personale viaggiante.

Secondo quanto riportato dai sindacati, l’episodio rappresenta «l’ennesimo atto di violenza» che coinvolge gli operatori del trasporto pubblico locale, un fenomeno che – sottolineano – «si ripete con preoccupante frequenza sul territorio di Varese e provincia, generando un crescente clima di insicurezza tra i conducenti».

I sindacati: «Una situazione non più tollerabile»

In una nota congiunta, Filt CGIL, Fit CISL e UILTrasporti di Varese ribadiscono di aver già richiamato in più occasioni l’attenzione dell’Agenzia del Bacino e delle istituzioni competenti, sollecitando interventi concreti e strutturali per la tutela dell’incolumità dei lavoratori e la prevenzione di episodi simili.

«È necessario – spiegano – che si proceda con urgenza all’adozione di misure efficaci di sicurezza, come il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza a bordo, una maggiore presenza di personale di controllo e vigilanza, e campagne di sensibilizzazione rivolte all’utenza per promuovere il rispetto verso chi garantisce ogni giorno un servizio pubblico essenziale».

L’appello alle istituzioni

Le tre sigle sindacali rinnovano la disponibilità al confronto con le istituzioni e con l’Agenzia del Bacino, ma chiedono risposte immediate e concrete, affinché venga posta fine a una situazione definita «non più tollerabile».

L’episodio di Gavirate – in cui un autista di 51 anni ha riportato una frattura al naso dopo essere stato aggredito da un passeggero su un autobus scolastico – riaccende dunque il tema della sicurezza sul lavoro e della tutela del personale del trasporto pubblico.