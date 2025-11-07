Al confine con lo zaino pieno di lingotti e monete d’oro: fermati al valico di Como Brogeda
I militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso e il personale dell’Agenzia delle Dogane hanno bloccato due uomini di origine francese e portoghese con beni per 90.000 euro
Volevano passare il confine italo svizzero a Como Brogeda con uno zaino pieno d’oro. I militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso e il personale dell’Agenzia delle Dogane li hanno pero bloccati. È accaduto nei giorni scorsi: due uomini residenti in Svizzera, di origine francese e portoghese si sono presentati al valico con 69 lingotti e monete in oro puro stipati in un voluminoso zaino per un valore di 90.000 euro.
La normativa vigente impone l’obbligo di dichiarare alla frontiera il denaro contante e l’oro da investimento, qualora di valore pari o superiore a €. 10.000. I militari hanno proceduto al sequestro del materiale prezioso per il valore superiore a 55.000 euro.
In un secondo caso, invece, è stato intercettato un cittadino pakistano residente in Francia, che, alle prime ore dell’alba, provava a varcare il confine trasportando lingotti, sempre di oro puro, per un controvalore di € 17.000. Fermato ha pagato una sanzione amministrativa a titolo di oblazione pari a oltre €. 1.100.
L’attività in questione rientra nella collaborazione fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza prevista dall’apposito Protocollo d’intesa che mira al controllo ai valichi di confine, a presidio della legalità e per contrastare, in particolare, il fenomeno del traffico illecito di capitali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.