Al confine con lo zaino pieno di lingotti e monete d’oro: fermati al valico di Como Brogeda

Volevano passare il confine italo svizzero a Como Brogeda con uno zaino pieno d’oro. I militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso e il personale dell’Agenzia delle Dogane li hanno pero bloccati. È accaduto nei giorni scorsi: due uomini residenti in Svizzera, di origine francese e portoghese si sono presentati al valico con 69 lingotti e monete in oro puro stipati in un voluminoso zaino per un valore di 90.000 euro.

La normativa vigente impone l’obbligo di dichiarare alla frontiera il denaro contante e l’oro da investimento, qualora di valore pari o superiore a €. 10.000. I militari hanno proceduto al sequestro del materiale prezioso per il valore superiore a 55.000 euro.

In un secondo caso, invece, è stato intercettato un cittadino pakistano residente in Francia, che, alle prime ore dell’alba, provava a varcare il confine trasportando lingotti, sempre di oro puro, per un controvalore di € 17.000. Fermato ha pagato una sanzione amministrativa a titolo di oblazione pari a oltre €. 1.100.

L’attività in questione rientra nella collaborazione fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza prevista dall’apposito Protocollo d’intesa che mira al controllo ai valichi di confine, a presidio della legalità e per contrastare, in particolare, il fenomeno del traffico illecito di capitali.