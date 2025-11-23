Al festival Intrecci Roberto Pegorini presenta “Non sparare” a Luino

Una nuova serata di cultura si prepara, nell’ambito della settima edizione del festival letterario “Intrecci – Un libro nel cuore”, alla Biblioteca Civica di Luino .

L’appuntamento, patrocinato dai Comuni di Brezzo di Bedero, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca e sostenuto dal Lions Club e da Mondadori Bookstore Luino, si terrà sabato 29 novembre 2025 alle 17, con ingresso gratuito per tutti gli interessati.​

Protagonista dell’evento sarà lo scrittore Roberto Pegorini, che presenterà il suo nuovo romanzo intitolato “Non sparare”, pubblicato nella collana “I Dobloni” di EnigMi.

Durante la serata, oltre alla presentazione del libro, sarà possibile incontrare l’autore e confrontarsi direttamente con lui sulle ispirazioni e sul processo creativo che hanno portato alla stesura dell’opera.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Mondadori Bookstore di Luino al numero 0332 530317 o recarsi direttamente in libreria in Via XV Agosto, 13.