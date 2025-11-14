Varese News

Cinema

Al MIV di Varese tornano i matinée: film di prima visione ogni martedì mattina a 5 euro

Il prossimo appuntamento con "Il Maestro" con Pierfrancesco Favino, martedì 18 novembre a 5 euro. Si replica ogni martedì con film appena usciti

Albanese e Virginia Raffaele al Miv di varese

Un salto nel passato con un occhio al presente. Il MIV di Varese lancia una nuova iniziativa che farà felici cinefili, studenti e pensionati: ogni martedì mattina, alle ore 10.15, verranno proiettati film di ultima uscita al prezzo calmierato di 5 euro. Un modo per riportare in auge i “matinée” di una volta, quando si andava al cinema anche la mattina per vivere la magia del grande schermo in un’atmosfera più raccolta e rilassata.

Il primo appuntamento è martedì 18 novembre con Il Maestro, film diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino. Una storia di formazione ambientata alla fine degli anni Ottanta, in cui un giovane tennista affronta le ambizioni del padre e il confronto con un ex campione dal passato ingombrante.

Con questa proposta il MIV punta a rendere il cinema sempre più accessibile, offrendo l’occasione di godersi le nuove uscite in orari insoliti e a un prezzo speciale. Un invito a riscoprire il piacere della sala anche fuori dagli orari serali — come accadeva un tempo — quando i matinée erano un rito condiviso e un momento di cultura e socialità.

Manuel Sgarella
manuel.sgarella@varesenews.it

 

Raccontiamo storie. Lo facciamo con passione, ascoltando le persone e le loro necessità. Cerchiamo sempre un confronto per poter crescere. Per farlo insieme a noi, abbonati a VareseNews. 

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.