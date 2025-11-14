Al MIV di Varese tornano i matinée: film di prima visione ogni martedì mattina a 5 euro
Il prossimo appuntamento con "Il Maestro" con Pierfrancesco Favino, martedì 18 novembre a 5 euro. Si replica ogni martedì con film appena usciti
Un salto nel passato con un occhio al presente. Il MIV di Varese lancia una nuova iniziativa che farà felici cinefili, studenti e pensionati: ogni martedì mattina, alle ore 10.15, verranno proiettati film di ultima uscita al prezzo calmierato di 5 euro. Un modo per riportare in auge i “matinée” di una volta, quando si andava al cinema anche la mattina per vivere la magia del grande schermo in un’atmosfera più raccolta e rilassata.
Il primo appuntamento è martedì 18 novembre con Il Maestro, film diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino. Una storia di formazione ambientata alla fine degli anni Ottanta, in cui un giovane tennista affronta le ambizioni del padre e il confronto con un ex campione dal passato ingombrante.
Con questa proposta il MIV punta a rendere il cinema sempre più accessibile, offrendo l’occasione di godersi le nuove uscite in orari insoliti e a un prezzo speciale. Un invito a riscoprire il piacere della sala anche fuori dagli orari serali — come accadeva un tempo — quando i matinée erano un rito condiviso e un momento di cultura e socialità.
