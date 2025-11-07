Al San Giovanni Bosco di Busto il film Bird di Andrea Arnold

Martedì 11 novembre 2025, alle ore 21:00, il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio propone la proiezione di Bird, il più recente film diretto da Andrea Arnold, autrice nota per opere di grande sensibilità come Fish Tank e American Honey.

La pellicola racconta la storia di Bailey, una ragazza di dodici anni che vive con il padre single Bug e il fratello Hunter in uno squat nel Kent settentrionale. Bug, assorbito dai propri problemi, trascorre poco tempo con i figli, e Bailey, ormai prossima all’adolescenza, si ritrova a cercare altrove l’affetto e l’avventura che le mancano in famiglia. Ne nasce un ritratto delicato e realistico dell’età di passaggio, tra fragilità, sogni e desiderio di libertà.

Il film, presentato nei principali festival internazionali, conferma lo sguardo autentico e compassionevole di Andrea Arnold nei confronti dei giovani e delle loro difficoltà di crescita in contesti familiari e sociali complessi. Sul sito ufficiale www.cinesgbosco.it è possibile consultare la scheda del film e il trailer ufficiale, oltre all’intera programmazione delle attività del cinema e teatro: rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti e appuntamenti dedicati ai più piccoli. Il portale offre anche la nuova possibilità di acquistare i biglietti online, rendendo più semplice la partecipazione agli eventi.

L’invito dello staff di CineSGBosco.it è rivolto a tutti gli appassionati di cinema d’autore e a chi desidera lasciarsi coinvolgere da una storia intensa e toccante, capace di parlare con sincerità al cuore degli spettatori.