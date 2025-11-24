Alcolismo: quando preoccuparsi e come riconoscere i segnali iniziali
Quando bere diventa un automatismo o un requisito per sentirsi “a posto”, siamo già di fronte a un campanello d’allarme clinico
Chiedersi quando preoccuparsi per l’alcolismo significa capire quando il consumo di alcol supera la soglia della normalità e inizia a riflettere una perdita di controllo. Ciò che nasce come abitudine sociale può trasformarsi in un bisogno quotidiano: quando bere diventa un automatismo o un requisito per sentirsi “a posto”, siamo già di fronte a un campanello d’allarme clinico.
I primi segnali da non ignorare
Le prime avvisaglie non riguardano solo le quantità, ma il modo in cui ci si rapporta all’alcol. Bere da soli, giustificare ogni bicchiere, provare vergogna dopo l’assunzione o sentirsi stabili solo sotto effetto dell’alcol sono indicatori significativi. A questi si sommano sbalzi d’umore, irritabilità o ansia, che rinforzano un ciclo in cui l’alcol diventa strumento di compensazione emotiva.
Il momento della consapevolezza
Il punto critico arriva quando una persona si accorge di non poter più scegliere liberamente se bere o no. La dipendenza altera la percezione di sé, favorendo negazione e auto-giustificazioni. Il confronto con uno specialista è quindi essenziale per distinguere tra uso problematico e vero disturbo da uso di alcol, e per impostare un percorso terapeutico adeguato.
Perché la diagnosi precoce è fondamentale
Secondo l’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD), l’analisi dell’alcolismo deve includere aspetti biologici, psicologici e sociali. Una diagnosi tempestiva non serve solo a definire il quadro clinico, ma ad avviare un percorso di cura sostenibile che riduce il rischio di cronicizzazione e aumenta le possibilità di recupero.
Non aspettare i danni evidenti
Capire l’alcolismo e quando preoccuparsi significa intervenire ai primi segnali, senza attendere conseguenze gravi. Riconoscere il proprio disagio e chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di responsabilità verso sé stessi e verso chi ci è vicino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.