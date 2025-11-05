Alla Biblioteca “Bruna Brambilla” si ricorda la tragedia aerea di Cuirone di Vergiate

Mercoledì 12 novembre 2025, alle 17.45, la Biblioteca Bruna Brambilla di Varese, presso l’Istituto Anna Frank di via Carnia 155, ospiterà un incontro con Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, autori del volume “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate”, pubblicato da Macchione Editore.

Il libro ripercorre la drammatica vicenda del 2 agosto 1968, quando un DC-8 dell’Alitalia, con 95 persone a bordo, precipitò nei boschi di Cuirone di Vergiate, causando una delle più gravi sciagure aeree dell’epoca. Attraverso testimonianze, ricordi e documenti, gli autori restituiscono voce a un evento di cui tre generazioni hanno tramandato la memoria solo oralmente, senza che fino a oggi nessuno avesse approfondito la ricerca in modo sistematico.

Giuseppe Agnesina, scrittore gallaratese, è autore di diversi libri dedicati alla memoria storica del territorio. Claudio Bossi, storico e saggista, è noto a livello internazionale per i suoi studi sulla vicenda del Titanic. L’incontro, promosso dai volontari Auser della Biblioteca Bruna Brambilla, offrirà al pubblico un’occasione di riflessione sulla fragilità della memoria e sull’importanza di conservarla come patrimonio collettivo.