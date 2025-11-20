“Alla scoperta del volontariato”: in partenza a Luino un progetto dedicato ai giovanissimi

Prenderà avvio questo sabato pomeriggio il percorso di avvicinamento al volontariato, organizzato dalla sezione di Luino di Croce Rossa Italiana con l’ICS B. Luini per offrire un’occasione di crescita a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni, aperta a studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio, indipendentemente dal comune di residenza.

L’iniziativa, che si svilupperà una volta al mese fino ad aprile, è resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Luino, che mette a disposizione gli spazi del Centro di Aggregazione Giovanile-PerGioco, e risponde alla proposta del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze della Città di Luino di creare momenti per favorire l’aggregazione giovanile nel tempo extra scolastico e di sensibilizzare alla cittadinanza attiva e solidale, accompagnandoli nella scoperta della cultura del volontariato. Un aspetto particolarmente significativo è che a condurre gli incontri saranno i giovani volontari della sezione CRI di Luino.

Sono previste attività per presentare i principi della Croce Rossa e le sue azioni verso la comunità, per promuovere stili di vita sani, per far conoscere i comportamenti da tenere in caso di emergenza, oltre che di educazione ambientale, alla pace e all’inclusione sociale. Sono già una quindicina coloro che hanno deciso di cogliere questa preziosa esperienza di formazione e orientamento che permetterà di capire che ‘fare volontariato’ non è solo aiutare gli altri, ma anche scoprire il meglio di sé.

Per informazioni: verena.merli@bluini.edu.it – calendario degli incontri: 22/11, 20/12, 17/01, 14/02, 14/03, 11/04. Contributo di iscrizione a CRI e assicurazione € 1.