Alla scuola “Milite Ignoto” Somma Lombardo celebra il 4 novembre

La commemorazione insieme alle associazioni d'arma, la Croce Rossa e i bambini dell'istituto

Il 4 novembre 2025 a Somma Lombardo
Questa mattina, alle scuole Milite Ignoto di Mezzana, Somma Lombardo per commemorato il 107° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Hanno partecipato studenti, docenti e dirigenza scolastica, amministrazione e Polizia Locale, il parroco don Paolo Fumagalli e tutte le associazioni presenti, tra cui Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (che lo scorso anno ha festeggiato i cento anni dalla fondazione), Protezione Civile, le associazioni di Carabinieri e Finanza, nonché la Croce Rossa.

Galleria fotografica

Pubblicato il 04 Novembre 2025
