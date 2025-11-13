Alla sede di unaltrastoriaVarese la presentazione del libro L’eterno partigiano
La presentazione sarà accompagnata dall'intervento di Roberto Gerboles, attore, autore e regista del Teatro Blu
Venerdì 14 novembre alle ore 18, alla sede di unaltrastoriaVarese (in via F. Del Cairo 34), si terrà la presentazione del libro L’eterno partigiano. Frammenti per un’epica della liberazione, scritto da Caterina Zamboni Russia. L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna festiVAlettura, un’iniziativa culturale permanente che promuove letture e dibattiti sul territorio varesino.
La presentazione sarà accompagnata dall’intervento di Roberto Gerboles, attore, autore e regista del Teatro Blu, nonché del podcast Gli amici di Prometeo. Insieme all’autrice, Gerboles dialogherà con Giuseppe Musolino e Emanuele Pirotta, esplorando il significato del libro e il suo legame con la memoria storica della Resistenza.
L’incontro si terrà presso unaltrastoriaVarese, uno spazio che si distingue per l’organizzazione di eventi culturali e la promozione della lettura. L’ingresso è gratuito, ma si consiglia di prenotare tramite l’indirizzo email unaltrastoria.varese@gmail.com . Per chi arriva in auto, l’area è situata in una zona a traffico limitato, quindi si raccomanda di verificare la disponibilità di parcheggi nelle vicinanze.
Questa presentazione offre l’opportunità non solo di approfondire un episodio fondamentale della nostra storia, ma anche di riflettere sul valore della Resistenza e della memoria collettiva.
