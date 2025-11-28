All’Alveare Materia già aperta la spesa natalizia a km0: nel carrello prodotti “speciali” e cesti da regalare

L’Alveare Materia apre la prima vendita di dicembre con un assortimento che anticipa l’atmosfera del Natale e valorizza la filiera corta. Una proposta ricca, che combina prodotti stagionali, novità dal territorio e diverse idee regalo a km0.

In evidenza tornano le arance siciliane di ZagHira, particolarmente attese dagli iscritti: succose, dolci e ideali per fare scorta di vitamine durante il periodo invernale. Fra le novità BioRoam, giovane realtà di Sesto Calende che porta in Alveare freschezza, qualità e una produzione attenta al rispetto della terra.

Per gli affezionati della carne locale è di nuovo disponibile Pietro dell’Agriturismo Agostinelli, con tagli ottenuti da animali allevati secondo natura. Nel catalogo della settimana trovano posto anche alcune verdure di stagione, come cicoria castelfranco e cavolfiore verde, oltre a preparazioni artigianali come il latte cotto al cioccolato.

Gli ordini si chiudono martedì (2 dicembre) a mezzanotte, mentre il pagamento avviene in modo semplice e sicuro sulla piattaforma dell’Alveare che dice Sì (tramite carta, PayPal o Satispay). Non è previsto alcun minimo d’ordine: si può acquistare anche un solo prodotto, scegliendo ogni volta se partecipare o meno.

Accanto alla consueta vendita settimanale si apre anche una vendita con settimana logistica, con ritiro previsto l’11 dicembre e chiusura ordini il 2 dicembre alle 23.59 (due settimane in anticipo in questo caso). In questa selezione speciale sono presenti:

– Primizie del Trentino, tra speck, bresaola e un burro di malga particolarmente apprezzato;

– Prima Bio, con conserve di pomodoro e verdure da filiera etica e senza caporalato;

– Stella Alpina, produttrice di genepì e liquori tradizionali, perfetti per un regalo che richiama subito le atmosfere alpine.

La novità più attesa del periodo è però legata ai regali: arrivano le Gift Card con cashback, pensate per chi cerca un dono utile ed etico. Acquistando una carta regalo per un amico o un familiare, si riceve immediatamente un buono sconto per la propria spesa successiva. Le gift card sono valide un anno in tutti gli Alveari, mentre il cashback può essere utilizzato entro due mesi.

Come partecipare

Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.