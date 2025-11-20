Varese News

Soccorsi all’Istituto Cardano di Milano: 27 studenti intossicati, cinque in ospedale

Non ci sono intossicati gravi, dei cinque pazienti portati in ospedale - tutti minorenni - due sono stati trattati in codice giallo e tre in codice verde

Intervento d’emergenza questa mattina, 11 maggio, presso l’Istituto Cardano in via Giulio Natta 11 a Milano, in zona Lampugnano, a seguito di un allarme scattato per l’intossicazione di diverse persone. L’episodio è stato gestito con Codice Giallo dai soccorritori.

L’ipotesi principale, ancora in fase di verifica da parte delle autorità, è che l’intossicazione sia stata causata da una sostanza irritante, presumibilmente spray urticante.

Il bilancio dei coinvolti

Il bilancio totale delle persone coinvolte e valutate direttamente sul posto ammonta a 27 individui.

Di questi, cinque pazienti sono stati trasferiti in ospedale. Si tratta esclusivamente di minorenni che presentavano sintomi irritativi a livello delle vie respiratorie e oculari, ma in condizioni non gravi.

I cinque ragazzi sono stati ospedalizzati all’Ospedale San Carlo di Milano, con la seguente classificazione di gravità: due pazienti in Codice Giallo e tre in Codice Verde.

I restanti 22 coinvolti sono stati valutati e medicati sul posto, non rendendo necessario il loro trasporto in una struttura sanitaria.

Sul luogo sono intervenuti prontamente numerosi mezzi di soccorso, tra cui automedica, auto infermieristica e cinque ambulanze, supportati dalle squadre dei Vigili del Fuoco (VVF) e delle Forze dell’Ordine (FFOO), che stanno conducendo gli accertamenti per identificare con certezza la sostanza e le dinamiche dell’accaduto.

Pubblicato il 20 Novembre 2025
