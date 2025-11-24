Alle Fermi di Cavaria una “serata stellare” per il Natale. E una ricca lotteria

Anche questa volta è cominciata quasi per gioco, come sempre.

Con grande entusiasmo e la consueta passione, il Comitato Genitori di Cavaria si è lanciato nell’organizzazione di due eventi che stanno per essere annunciati.

Si tratta dell’organizzazione dello spettacolo di Natale che coinvolgerà tutti i bambini delle scuole elementari E.Toti, gli insegnanti e i genitori e che promette vere sorprese e divertimento per tutti.

Lo spettacolo si terrà il 19 dicembre a partire dalle ore 18.30 all’Auditorium di Jerago.

Di cosa si tratta? Il Comitato Genitori non spoilera nulla, lasciando intuire che qualcosa di speciale bolle in pentola, assicurando una serata molto colorata ed incandescente….

L’ altra iniziativa, legata alla prima, riguarda l’organizzazione di una lotteria in grande stile, autorizzata da Monopoli di Stato e finalizzata alla raccolta di fondi per sostenere progetti educativi, attività didattiche ed eventi su tematiche legate all’educazione e alla crescita dei ragazzi dell’istituto E. Fermi di Cavaria.

Una volta ottenuta l’autorizzazione dai Monopoli, i membri del Comitato genitori hanno bussato alle porte degli esercizi commerciali ed imprenditori locali con l’intento di raccogliere qualche premio per la lotteria.

Incredibilmente ma non troppo, perché la generosità della Comunità del territorio è spesso sorprendente, in pochissimi giorni sono stati raccolti numerosissimi premi, molto apprezzati e di rilevante valore economico.

Durante la serata dello spettacolo del 19 dicembre saranno estratti ben oltre 100 premi alla presenza di un funzionario statale. Di questi, soltanto i primi 5 saranno annunciati alla fine dello spettacolo.

La lista degli ambiti “doni” di Natale sarà ufficializzata tra pochi giorni assieme all’avvio della vendita dei biglietti.

Il Comitato Genitori e tutti i rappresentanti delle classi dell’Istituto E.Fermi confidano ancora una volta nella generosità della Comunità.

Il ricavato della Lotteria costituirà per il Comitato Genitori la fonte economica primaria da cui sgorgheranno, a favore dei nostri ragazzi, dei genitori e della Comunità, nuove entusiasmanti ed interessanti iniziative per il nuovo anno.