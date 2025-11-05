All’Itis Riva di Saronno il diploma si prende in quattro anni: al via il nuovo percorso per Elettrotecnica-Robotica
La scuola presenterà il percorso quadriennale durante due open day, in programma sabato 15 novembre e venerdì 12 dicembre
L’offerta formativa dell’Itis Riva di Saronno si arricchisce con una novità significativa: dal prossimo anno scolastico partirà il percorso quadriennale nell’indirizzo Elettrotecnica-Robotica, che permetterà agli studenti di diplomarsi in quattro anni anziché in cinque.
Una rivoluzione che punta a formare tecnici qualificati in tempi più rapidi, rispondendo alle esigenze del mondo del lavoro e inserendosi nel modello nazionale della cosiddetta “filiera 4+2”, pensata per rafforzare il legame tra scuola e impresa.
«Non si tratta di un percorso abbreviato o semplificato – spiega la dirigente scolastica Monica Maria Zonca – ma di una riorganizzazione più efficiente. Le ore restano 32 a settimana, più due online in modalità asincrona, con un potenziamento delle discipline tecnico-scientifiche e della didattica laboratoriale».
Il nuovo modello quadriennale si concentrerà su temi come automazione, domotica, microprocessori, impianti elettrici ed elettronica, senza trascurare le materie comuni a tutti gli indirizzi come italiano, matematica, storia e inglese.
Fondamentale nel progetto è la collaborazione con le aziende locali e con l’ITS Lombardia Meccatronica, i cui corsi si svolgono proprio nei laboratori dell’istituto di via Carso. Il percorso prevede esperienze pratiche sul campo, stage, progetti integrati e una solida attività di formazione scuola-lavoro.
«Le imprese del territorio – aggiunge la dirigente Zonca – lamentano da tempo la difficoltà di reperire figure professionali competenti. Questa nuova offerta nasce proprio per dare risposte concrete a questa esigenza».
La scuola presenterà il percorso quadriennale durante due open day, in programma sabato 15 novembre e venerdì 12 dicembre. In queste giornate a porte aperte studenti e famiglie potranno visitare i laboratori, incontrare i docenti e conoscere da vicino un progetto formativo che guarda al futuro con solide basi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.