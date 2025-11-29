Ammazzare Stanca: il film che racconta la storia Antonio Zagari al Cinema Nuovo di Varese

Sabato 6 dicembre alle ore 20.30 presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39), all’interno della rassegna “Un posto nel mondo – percorsi di cinema e documentazione sociale”, Filmstudio 90 APS e il coordinamento provinciale di Varese dell’associazione Libera co-organizzano una proiezione speciale del film “Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino”, con ospiti in sala il regista Daniele Vicari e gli attori Gabriel Montesi e Selene Caramazza.

Il nuovo film di Daniele Vicari, prodotto da Mompracem con Rai Cinema, presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e nelle sale dal 4 dicembre con 01 Distribution, mette in scena l’omonima autobiografia di Antonio Zagari, ex ‘ndranghetista in provincia di Varese negli Anni Settanta e Ottanta. Il libro è edito da Compagnia Editoriale Aliberti.

Sinossi ufficiale del film: “Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino” è la storia di un ragazzo che si ribella al proprio destino criminale.

Antonio Zagari, figlio di un boss calabrese trapiantato in Lombardia, capisce di non essere adatto alla malavita: uccidere per lui è fisicamente insostenibile. A poco più di vent’anni, dopo aver ammazzato, rapinato, rapito, finisce in galera. Dove decide di fermare tutto: scrivendo.

A metà degli anni ’70, mentre i suoi coetanei si ribellano nelle fabbriche, nelle università, nelle piazze, Antonio lotta contro il padre, e lo farà con una vendetta peggiore della morte.

Daniele Vicari è regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, noto per film di impegno civile e sociale. Tra le sue opere più celebri ci sono “Velocità Massima”, per il quale vinse nel 2002 il David di Donatello come miglior regista esordiente, “Il passato è una terra straniera”, sul tema del gioco d’azzardo e tratto dall’omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio, e “Diaz – Don’t clean up this blood”, crudo racconto dei fatti del G8 di Genova. La sua carriera è segnata da un cinema che, pur mantenendo la componente di intrattenimento, si impegna a raccontare le difficoltà e le sfide del nostro tempo.

Gabriele Montesi ha recitato in importanti produzioni cinematografiche come “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo, “Esterno Notte” di Marco Bellocchio e “Siccità” di Paolo Virzì, oltre che in serie televisive come “Dostoevskij”, ancora dei D’Innocenzo.

Selena Caramazza ha recitato in molte serie tv, compresa “The Bad Guy” sceneggiata dal varesino Davide Serino, e in questi giorni è al cinema anche con “Breve storie d’amore” di Ludovica Rampoldi.

Nel cast di “Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino” anche Vinicio Marchioni, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio, Francesco La Mantia, Vincenzo Zampa, Aglaia Mora, Cristiana Vaccaro, Enrico Salimbeni, Saverio Malara, Stefano Grillo, Giovanni Galati, con Rocco Papaleo nel ruolo di Don Peppino Pesce.

Il film è vietato ai minori di 14 anni.

Sarà presente in sala il giornalista Gianni Spartà, che nel 1992 incontrò Zagari in carcere a Varese, ricevendo il testo del memoriale del pentito, e che è stato coinvolto dalla produzione del film per la sua importante testimonianza diretta.

Interverranno Elena Borgo, referente di Libera Varese, e Giulia Milani, neolaureata in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo presso l’Università dell’Insubria, con la tesi “Varesotto sotto sequestro: ‘Ndrangheta, rapimenti e maxiprocesso tra cronaca e rivelazioni del primo infame (1954-1997)” con relatore il professor Antonio Maria Orecchia e co-relatore il giornalista Marco Croci.

La serata sarà occasione per riflettere e confrontarsi sulla presenza della ‘ndrangheta di allora e per tracciare in breve lo stato attuale delle cose anche alla luce dei recenti processi.

Biglietto intero €8,00, ridotto per soci Filmstudio 90, soci Libera, soci ARCI, over 65 e under 18 €6,50, ridotto per soci under 25 €4,00.

Biglietti acquistabili in prevendita sul sito Webtic

Il film sarà in programmazione presso il Cinema Teatro Nuovo da giovedì 4 dicembre, ma solo la proiezione di sabato 6 dicembre alle ore 20.30 avrà la partecipazione degli ospiti.

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it e Instagram filmstudio_90