Andrea Scandola riconfermato alla guida della Pro Sesto Calende

Anche per il prossimo quadriennio Andrea Scandola sarà il presidente della Pro Sesto Calende. Scandola, che per un gioco del destino è omonimo è stato riconfermato con il maggior numero di preferenze durante l’assemblea dei soci del 6 novembre.

«Sono orgoglioso di chi mi è stato a fianco in questi anni – queste le parole di Scandola -. Ho raccolto un’importante eredità, ma grazie a chi mi ha supportato abbiamo avuto la capacità di andare controcorrente: tanti partecipanti e, soprattutto, tanti volti nuovi desiderosi di impegnarsi per la Pro Loco. La mia intenzione è aprirci sempre di più, coinvolgendo chiunque voglia – anche solo con

un’idea – contribuire alla crescita di questa associazione. Far crescere la Pro Loco significa far crescere il nostro territorio, collaborando con tutti gli enti locali: l’Amministrazione Comunale, il Palio Sestese, il Coordinamento del Volontariato, la Consulta Sportiva, i

Commercianti, la Parrocchia e le numerose Associazioni Sestesi. La Pro Loco deve essere a disposizione di tutta Sesto Calende, e credo che l’ingresso di volti giovani possa essere la base per costruire davvero il futuro».

L’assemblea, molto partecipata, si è svolta alla presenza di numerosi rappresentanti del mondo sportivo, ambientale e amministrativo, tra cui Carmela Valenti e Laurence Campé, e di diversi esponenti dell’Amministrazione Comunale: gli assessori Loredana D’Agaro e Leonardo Balzarini, e i consiglieri Elena De Micheli, Barbara Mercalli, Marco Limbiati, Mario Boatto e Roberta Colombo.

Nel suo intervento, Scandola ha ringraziato i consiglieri uscenti Antonio Fontana, Samanta Francese e Nicolò Gri per il lavoro svolto negli anni di transizione del terzo settore, ricordando con affetto Romano Maraffini, per anni guida della Pro Loco, e l’impegno di Ivana Boffo nel seguire gli aspetti tecnici della riforma.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Presieduta da Simone Pintori e con Lorenza Mongiorgi nel ruolo di segretaria, l’assemblea ha approvato la relazione sulle attività svolte e poi proceduto al voto: nove candidati per sette posti, con 39 soci votanti. Subito dopo la proclamazione, il nuovo direttivo si è riunito per assegnare le cariche e impostare i primi progetti, a partire dalle iniziative natalizie.

Oltre al presidente Andrea Scandola, il nuovo Consiglio Direttivo 2025-2029 è composto da Sergio Tredici, vicepresidente vicario; Matilde Buonaiuto, ventiduenne vicepresidente aggiunta; Simone Pintori, tesoriere; Lorenza Mongiorgi, segretaria; Giovanna La Feltra e Donatella Macchi. Giovanna Tinti e Massimo Cerri, primi dei non eletti, hanno già espresso la volontà di collaborare con il gruppo.