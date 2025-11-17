Annullata la chiusura del raccordo Fiera – Autostrada A8 Milano Varese

Sul Raccordo Fiera Milano (R37) è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A52 (da Monza) ed è diretto verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 17, alle 6:00 di martedì 18 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne sulla A52 Tangenziale nord, per lavori di manutenzione delle essenze arboree, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla Complanare di Baranzate.

In alternativa, proseguire verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi sulla A8 Milano-Varese, oppure proseguire verso Monza e uscire a Baranzate;

-dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrambe le direzioni, Monza e Rho.

In alternativa si consiglia di entrata a Mazzo di Rho o a Bollate Novate;

-dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Mazzo di Rho, il Ramo di allacciamento sulla Complanare di Baranzate.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata di Baranzate verso Rho.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del Ramo di allacciamento sulla Complanare di Baranzate, proseguire verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per immettersi poi sulla A8 o proseguire verso Monza e uscire a Baranzate;

per la chiusura dell’entrata di Baranzate, entrare allo svincolo di Mazzo di Rho.