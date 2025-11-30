Arresto a Sesto Calende, interviene la sindaca: “È una vicenda personale, basta speculazioni”

Il sindaco Elisabetta Giordani interviene ufficialmente sulla vicenda dell’arresto avvenuto nei giorni scorsi in città per detenzione di stupefacenti, confermando che il giovane coinvolto è un familiare dell’assessore alla Sicurezza, Francesca Gualtieri. Una circostanza già diffusa informalmente tra i cittadini, ma ora riconosciuta in una nota ufficiale dell’amministrazione comunale.

La sindaca ora interviene e sceglie una linea chiara: difendere l’operato dell’assessora e respingere ogni tentativo di trasformare un fatto personale in un attacco politico. «La persona coinvolta è un familiare dell’Assessore Gualtieri – afferma nella nota – e la vicenda non inficia il buon operato dell’Assessore».

«Condanniamo la strumentalizzazione politica»

Nel suo comunicato, Giordani utilizza parole nette contro chi, nelle ultime ore, ha cercato di utilizzare l’episodio come elemento di polemica amministrativa: «Il Sindaco condanna la strumentalizzazione di una vicenda personale a fini politici».

Una posizione che intende chiudere il fronte politico attorno all’assessora Gualtieri, proprio sul tema – la sicurezza – su cui l’amministrazione ha più volte rivendicato impegno e risultati negli ultimi anni.

Il ringraziamento alle Forze dell’Ordine

Nel comunicato non manca un passaggio dedicato all’attività dei Carabinieri, protagonisti dell’operazione che ha portato all’arresto:

Il Sindaco «ringrazia le Forze dell’Ordine per il proprio lavoro e continua a supportarli nella prevenzione di reati sul territorio».

L’arresto del giovane sestese, reso noto nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine, aveva immediatamente suscitato discussioni in città, soprattutto per il legame familiare con una figura di primo piano della giunta. La sindaca, con questa nota, sceglie di definire la posizione dell’amministrazione e di ricondurre l’episodio alla sua natura personale, respingendo ogni tentativo di utilizzarlo come arma politica.