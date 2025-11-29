Arriva il Celle Varazze: il Varese vuole proseguire nella giusta direzione

L’ultima al “Franco Ossola” non è stata una giornata per cuori deboli. Con la Sanremese infatti i biancorossi hanno conquistato la vittoria nel recupero, sotto una pioggia torrenziale e su un campo al limite della praticabilità dopo aver subito una doppietta – di testa – dall’ex Willy Osuji, riuscendo a ribaltare il risultato nei minuti di recupero quando dagli spalti era ripartita la contestazione dei tifosi. A due settimane di distanza la squadra di mister Ciceri arriva con meno pressione addosso grazie alla convincente vittoria di Valenza e proverà a infilare un altro successo di fronte si troverà il Celle Varazze.



Domenica 30 novembre (ore 14.30) i biancorossi dovranno però cercare di evitare gli errori di distrazione che ne hanno caratterizzato il cammino fino a oggi, risultato una delle peggiori difese del campionato (solo tre squadre hanno subito più gol nel Girone A). Il Celle Varazze, neopromossa che punta ad un campionato tranquillo, arriva dal recupero vincente contro l’Asti e proverà a trovare continuità anche a Masnago.

«La parola più importante è continuità – spiega capitan Matteo Bruzzone presentando la sfida -: è quello che dobbiamo cercare e che stiamo provando a ritrovare. Affrontiamo il Celle, una squadra forte ed esperta, che verrà a Varese per fare una grande partita; noi dovremo farci trovare pronti. Le due vittorie ci hanno dato un po’ di consapevolezza in più: è vero, le sconfitte precedenti non ci avevano fatto bene, è stato un mese difficile dal punto di vista morale. Ma questi due successi qualcosa hanno smosso. Sappiamo di aver fatto una piccola cosa, ma è un inizio, e infatti continuità è la parola d’ordine della settimana. Loro non sono molto distanti da noi in classifica, in casa hanno fatto tanti punti: mi aspetto una partita intensa e spero bella per chi verrà a vederci. L’obiettivo è chiarissimo: dare continuità e prendere tre punti. Cos’è scattato? Forse quel gol all’87’ contro la Sanremese ci ha aiutati mentalmente a uscire dal momento in cui eravamo. Speriamo sia davvero il segnale di una svolta. Adesso guardiamo a domenica: continuità e tre punti». Per mister Ciceri squadra quasi al completo con l’unico dubbio che riguarda il difensore Bertoni. Rientrerà dopo la squalifica Tentoni – eroe contro la Sanremese – e questo potrebbe portare a qualche cambio nell’undici iniziale biancorosso.

SERIE D GIRONE A – XIV GIORNATA

Club Milano – Cairese; Gozzano – Valenzana; Imperia – NovaRomentin; Ligorna – Chisola; Saluzzo – Asti; Sestri Levante – Biellese; Vado – Lavagnese; Varese – Celle Varazze; Derthona – Sanremese.

CLASSIFICA: Vado 31; Ligorna 28; Chisola 27; Sestri Levante, Varese 22; Saluzzo 21; Derthona 20; Biellese 19; Lavagnese, Valenzana 16; Gozzano, Asti, Celle Varazze 15; Sanremese, Club Milano, Imperia 12; Cairese 10; NovaRomentin (-1) 8.

