Arriva il Celle Varazze: il Varese vuole proseguire nella giusta direzione
Al "Franco Ossola" i biancorossi ospiteranno i liguri domenica 30 novembre (ore 14.30) per dare seguito ai successi contro Sanremese e Valenzana. Capitan Bruzzone: "Cerchiamo continuità"
L’ultima al “Franco Ossola” non è stata una giornata per cuori deboli. Con la Sanremese infatti i biancorossi hanno conquistato la vittoria nel recupero, sotto una pioggia torrenziale e su un campo al limite della praticabilità dopo aver subito una doppietta – di testa – dall’ex Willy Osuji, riuscendo a ribaltare il risultato nei minuti di recupero quando dagli spalti era ripartita la contestazione dei tifosi. A due settimane di distanza la squadra di mister Ciceri arriva con meno pressione addosso grazie alla convincente vittoria di Valenza e proverà a infilare un altro successo di fronte si troverà il Celle Varazze.
Domenica 30 novembre (ore 14.30) i biancorossi dovranno però cercare di evitare gli errori di distrazione che ne hanno caratterizzato il cammino fino a oggi, risultato una delle peggiori difese del campionato (solo tre squadre hanno subito più gol nel Girone A). Il Celle Varazze, neopromossa che punta ad un campionato tranquillo, arriva dal recupero vincente contro l’Asti e proverà a trovare continuità anche a Masnago.
SERIE D GIRONE A – XIV GIORNATA
Club Milano – Cairese; Gozzano – Valenzana; Imperia – NovaRomentin; Ligorna – Chisola; Saluzzo – Asti; Sestri Levante – Biellese; Vado – Lavagnese; Varese – Celle Varazze; Derthona – Sanremese.
CLASSIFICA: Vado 31; Ligorna 28; Chisola 27; Sestri Levante, Varese 22; Saluzzo 21; Derthona 20; Biellese 19; Lavagnese, Valenzana 16; Gozzano, Asti, Celle Varazze 15; Sanremese, Club Milano, Imperia 12; Cairese 10; NovaRomentin (-1) 8.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
