Arte sotto l’albero: Natale nei musei di Busto Arsizio

In occasione delle festività natalizie le Civiche Raccolte d’Arte e il Museo del Tessile invitano i cittadini a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, prorogate fino al 6 gennaio 2026. “Abbiamo deciso di prorogare le mostre e proporre nuove attività a fronte del consistente afflusso di pubblico in queste settimane, ma anche di numerose richieste. Diamo cosi la possibilità di visitarle con calma durante le Feste a chi non è riuscito ancora a vederle o di ritornare, considerato

per esempio cl’Invito a tavolaha cambiato proprio veste, in funzione del periodo natalizio. Un ulteriore arricchimento dell’offerta culturale nel’ambito di BAèNatale; e una ragione in più per vivere la città, anche raggiungendola da fuori” afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli. I Musei di Busto Arsizio aspettano i visitatoti con una serie di appuntamenti per tutti: visite guidate, laboratori, attività e approfondimenti tematici per bambini, famiglie e visitatori singoli e chiunque

abbiamo voglia di scoprire qualcosa di nuovo”.

IVAN TOZZO – MUSIVARIUS. EVOLUZIONI DEL MOSAICO CONTEMPORANEO

mostra a cura di Emanuela Rindi

Ironico, originale, poetico, destabilizzante, surreale. Ivan Tozzo ama sorprendere attraverso un linguaggio espressivo apparentemente concettuale eppure profondamente esistenziale. In un gioco seducente e stimolante, acceso da contrasti e da accostamenti imprevedibili, l’autore ama condurre l’osservatore in un mondo sospeso tra passato e presente, rivolto al futuro ma saldamente ancorato alla tradizione artigianale dell’opera d’arte unica e irripetibile.

La mostra, visto il successo riscontrato, è stata prorogata fino al 6 gennaio 2026.

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, Piazza Vittorio Emanuele II,

fino al 6 gennaio 2026 compreso

da martedì a giovedì 14.30 – 18.00; venerdì 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00; sabato 14.30 – 18.30; d

omenica 15.00 – 18.30; lunedì chiuso

Chiusa 24, 25, 26 e 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026

ingresso gratuito

INVITO A PRANZO. IL TESSILE VESTE LA TAVOLA… A NATALE

mostra a cura di Erika Montedoro

Prosegue l’esposizione sul tema della tavola “vestita”, con pezzi provenienti dagli archivi museali e da archivi privati: una selezione di campionari e tessuti per tovagliati, corredati da disegni, messe in carta e altri strumenti, accanto a rari bozzetti per grafiche pubblicitarie d’inizio Novecento e ai primi cataloghi di biancheria domestica pronta all’uso.

Da dicembre la mostra si arricchisce di un curioso omaggio tessile alla figura di Leonardo Da Vinci, mentre l’allestimento sarà rinnovato a tema natalizio, grazie alla collaborazione di alcune aziende tessili del territorio.

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, via Volta, 6/8, secondo piano

Con una sezione distaccata presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, piazza

Vittorio Emanuele II, 3 a cura di Angela Cerutti e Erika Montedoro

fino al 6 gennaio 2026 compreso

da martedì a giovedì 14.30 – 18.00; venerdì 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00; sabato 14.30 – 18.30;

domenica 15.00 – 18.30; lunedì chiuso.

Chiusa 24, 25, 26 e 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026

Ingresso gratuito

ALTRI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE ore 17.00 – 18.00

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6)

Visita guidata alla mostra INVITO A PRANZO

a cura della Conservatrice Erika Montedoro

Attività per adulti

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino a esaurimento dei posti disponibili:

posti disponibili:

SABATO 13 DICEMBRE ore 17.00 – 18.00

Museo del Tessile e della Tradizione industriale (via Volta 6)

TRAME D’INVERNO

Un percorso tematico dedicato ai tessuti che raccontano la stagione più fredda attraverso materiali,

colori e lavorazioni in un inedito viaggio nella storia e nelle tradizioni tessili locali e nella moda.

Attività per adulti Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino a esaurimento dei posti disponibili:

esaurimento dei posti disponibili:

DOMENICA 14 DICEMBRE ore 15.00 – 16.30

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna | Mostra “Musivarius. Evoluzioni del

mosaico contemporaneo” (piazza Vittorio Emanuele II)

MOSAICO D’AUTORE JUNIOR. Visita con laboratorio accompagnati dall’artista

Come nasce un mosaico? Lasciamo guidare dall’artista alla scoperta delle sue opere in mostre e

poi, tessere alla mano, proviamo anche noi a creare una piccola opera musiva.

Visita con laboratorio per bambini 6 – 12 anni accompagnati da un adulto

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino a esaurimento dei posti disponibili:

posti disponibili:

DOMENICA 14 DICEMBRE ore 17.00 – 18.30

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna | Mostra “Musivarius. Evoluzioni del

mosaico contemporaneo” (piazza Vittorio Emanuele II)

MOSAICO D’AUTORE. Visita con laboratorio accompagnati dall’artista

Lasciamoci guidare da Ivan Tozzo alla scoperta delle sue opere esposte in mostra in un poetico ed

originale viaggio nell’arte del mosaico, così come da lui interpretato, tra tecnica e creatività. A

seguire laboratorio di mosaico a cura dell’artista.

Visita con laboratorio per adulti

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino a esaurimento dei posti disponibili:

posti disponibili:

VENERDÌ 19 DICEMBRE ore 17.00 – 18.00

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6)

Visita guidata alla mostra INVITO A PRANZO

a cura della Conservatrice Erika Montedoro

Attività per adulti

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino a esaurimento dei posti disponibili:

posti disponibili:

SABATO 20 DICEMBRE ore 15.30 – 17.00

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II)

VIAGGIO NELL’ARTE DEL NATALE

Facciamo un viaggio per immagini al Museo, ripercorrendo la magia del Natale attraverso alcune

opere di Palazzo Cicogna, dall’Arte antica a quella contemporanea, passando per la Fiber Art! Poi,

spazio alla fantasia per creare la nostra immagine del Natale!

Visita con laboratorio per bambini 6 – 11 anni accompagnati da un adulto

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino a esaurimento dei posti disponibili.

posti disponibili.

