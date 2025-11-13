Asst Sette Laghi celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina
Il 20 novembre sarà possibile effettuare uno screening gratuito, con il Pap test (per le donne dai 25 ai 29 anni) e l'HPV-DNA test (per le donne dai 30 ai 64 anni). Il 15, 22 novembre e 13 dicembre. vaccini per ragazze e ragazzi dai 12 ai 26 anni
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, che si celebra il 17 novembre, ASST Sette Laghi propone uno screening gratuito, con la possibilità di effettuare il Pap test (per le donne dai 25 ai 29 anni) e l’HPV-DNA test (per le donne dai 30 ai 64 anni). L’appuntamento è il 20 novembre, con l’aggiunta delle giornate di vaccinazione anti-HPV il 15, 22 novembre e 13 dicembre, aperte a ragazze e ragazzi dai 12 ai 26 anni nelle Case di Comunità e i Centri Vaccinali.
Il Prof. Fabio Ghezzi, direttore dell’ostetricia e ginecologia di ASST Sette Laghi, spiega: «L’infezione da HPV è molto comune, ma oggi può essere prevenuta e controllata grazie alla vaccinazione e allo screening, due strumenti efficaci per combattere la malattia».
Da segnalare inoltre, attivi due open day vaccinali universitari in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria il 17 e 21 novembre, presso il Padiglione Biffi, con la possibilità di ricevere anche le vaccinazioni antinfluenzale e anti-COVID.
Giuseppe Calicchio, Direttore Sociosanitario, ha evidenziato l’importanza dell’integrazione tra ospedale e territorio, sottolineando come questo modello consenta di portare l’eccellenza specialistica direttamente nelle comunità, garantendo percorsi di prevenzione accessibili e multidisciplinari.
