Asst Sette Laghi lancia un video per sensibilizzare sull’uso corretto degli antibiotici
L’antibiotico-resistenza rappresenta una delle emergenze sanitarie più gravi a livello globale. Il professor Paolo Grossi spiega in un video la rilevanza del problema e come evitare ogni uso improprio
In occasione della Settimana mondiale sull’uso consapevole degli antimicrobici, che si svolge dal 18 al 24 novembre, la ASST Sette Laghi scende in campo con un’iniziativa di comunicazione chiara e diretta: un video informativo per spiegare l’importanza dell’uso corretto degli antibiotici e contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza.
Il video, intitolato “L’antibiotico-resistenza”, è stato diffuso attraverso i canali istituzionali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale e si rivolge direttamente a cittadini, famiglie e caregiver. L’obiettivo è fornire alcune indicazioni fondamentali ma spesso ignorate: gli antibiotici non sono una cura universale e vanno assunti solo quando realmente necessari e sempre su indicazione medica.
A spiegare l’importanza dell’iniziativa è il professor Paolo Grossi, direttore della struttura di Malattie infettive e tropicali della Asst Sette Laghi: «Con questo video vogliamo ricordare che l’antibiotico è un farmaco prezioso, che va usato solo quando è realmente necessario e sempre sotto controllo medico – spiega Grossi – Ogni utilizzo inappropriato aumenta il rischio di antibiotico-resistenza e mette in difficoltà le cure future, non solo per il singolo paziente ma per l’intera comunità».
L’antibiotico-resistenza rappresenta una delle emergenze sanitarie più gravi a livello globale. L’uso improprio degli antibiotici favorisce la selezione di batteri resistenti, rendendo inefficaci cure un tempo risolutive. La campagna video di Asst Sette Laghi mira a creare consapevolezza diffusa, invitando tutti a condividere il messaggio e contribuire alla costruzione di una rete informativa capillare e responsabile.
