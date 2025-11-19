Atleti in gara al Cross di Sesto Calende: riorganizzata la viabilità

Domenica 23 novembre Sesto Calende ospiterà il Cross di Sesto Calende, la gara provinciale di corsa campestre promossa da Sesto 76 al Centro Sportivo Comunale di via Lombardia. Una mattinata intensa che vedrà in pista atleti delle categorie giovanili Fidal e Fisdir e che comporterà, per ragioni di sicurezza, significative modifiche alla viabilità cittadina.

Il programma delle gare

Il ritrovo per la manifestazione sportiva è alle 9, mentre le competizioni prenderanno il via alle 10 con Cadetti e Agonisti Fisdir. A seguire scenderanno in gara Cadette, Ragazzi e Ragazze, fino alla prova delle categorie promozionali Fisdir prevista alle 10:45. La mattinata si chiuderà con le batterie degli Esordienti, impegnati su distanze tra 400 e 800 metri.

Sono previste premiazioni per le prime sei posizioni nelle categorie principali e medaglie di partecipazione per i più piccoli, oltre alle coppe riservate alle società meglio classificate .

Divieti e chiusure in via Lombardia

Il Cross comporterà inevitabilmente anche una modifica della viabilità sestese, necessaria per garantire lo svolgimento in sicurezza. Per questo motivo, il Comune ha disposto un divieto di circolazione in via Lombardia, nel tratto fra via Capricciosa e il parcheggio del Campo Sportivo (Campo B), dalle 7:30 alle 14. In queste ore l’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi dell’organizzazione.

Sosta vietata nei parcheggi del Centro Sportivo

Dalle 7:30 e fino al termine della manifestazione sarà attivo un divieto di sosta con rimozione forzata nei due parcheggi antistanti l’ingresso del Centro Sportivo Comunale. Una misura utile a garantire la sicurezza dei partecipanti e il corretto afflusso delle società.