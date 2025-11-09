Attenti alla truffa del finto CUP: “Chiami questo numero urgente” è una frode
Un messaggio ingannevole chiede di contattare un numero a pagamento per “importanti comunicazioni”: il rischio è di cadere in una truffa telefonica. L’invito è a non richiamare e segnalare l’SMS alle autorità competenti
Un messaggio apparentemente innocuo, ma che può nascondere un vero e proprio tentativo di truffa. Nelle ultime ore alcuni cittadini della provincia di Varese hanno ricevuto un SMS con il seguente testo:
“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico Polivalente al numero 89349453 per importanti comunicazioni che la riguardano.”
Il messaggio gioca sull’equivoco con il CUP (Centro Unico Prenotazioni), servizio sanitario noto ai cittadini, ma si tratta in realtà di una sigla generica e non riconducibile a nessun ente pubblico ufficiale. Il numero indicato, inoltre, inizia con la serie 893, che identifica linee a tariffazione speciale, con costi molto elevati per chi chiama.
Il testo utilizza un tono allarmistico, facendo leva sulla parola “urgenza” per spingere il destinatario a richiamare immediatamente senza riflettere. In casi simili, il rischio è quello di trovarsi a pagare somme elevate senza ricevere alcuna informazione reale, oppure di essere coinvolti in altri tentativi di frode.
Le autorità invitano i cittadini a non rispondere e a non contattare il numero segnalato, ma piuttosto a cancellare il messaggio e, se possibile, segnalarlo alla Polizia Postale tramite il sito www.commissariatodips.it.
Anche gli operatori telefonici mettono in guardia contro numerazioni sospette e suggeriscono di attivare filtri antispam sui propri dispositivi mobili.
Truffe di questo tipo colpiscono spesso le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani, ma anche chi si trova in momenti di particolare vulnerabilità. Per questo motivo è importante diffondere l’allerta e fare informazione, anche attraverso i canali locali.
Chiunque riceva messaggi sospetti è invitato a segnalarli prontamente e, in caso di dubbio, contattare direttamente la propria ASST o il medico di base per verificare l’autenticità di eventuali comunicazioni sanitarie.
