Auser e Legambiente Busto organizzano una visita d’arte alla chiesa di San Genesio di Dairago

Auser Busto Arsizio, in collaborazione con Legambiente Busto Verde e gli Amici del Parco delle Roggie, propone una nuova iniziativa culturale volta alla valorizzazione del patrimonio locale. Giovedì 27 novembre, alle ore 15.30, è in programma una visita d’arte all’antica chiesa di San Genesio, con ritrovo in piazza Don Carlo Lotti a Dairago.

L’appuntamento offre l’occasione di approfondire la storia di un luogo che ha restituito testimonianze sorprendenti. Gli scavi archeologici condotti nell’area hanno infatti rivelato le origini remote dell’edificio religioso, portando alla luce uno spazio sacro con un primo sacello e varie sepolture, segno di una presenza umana strutturata già in epoche molto antiche.

A guidare il percorso sarà la dott.ssa Alessandra Colombo, storica dell’arte, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra architettura, scoperte archeologiche e memoria del territorio.

La giornata si concluderà con un momento conviviale: una chiacchierata e una merenda, per favorire lo scambio e la socialità.

Auser ringrazia il parroco di Dairago per la collaborazione e ricorda che la partecipazione è aperta a tutti, con un libero e facoltativo contributo. Le attività dell’associazione si basano sul volontariato e mirano a promuovere cittadinanza consapevole, invecchiamento attivo e incontro intergenerazionale.

Per chi avesse bisogno di un passaggio, è possibile contattare gli uffici Auser negli orari dedicati o scrivere all’indirizzo e-mail indicato.