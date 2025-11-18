Autobus investe un uomo in viale Jenner a Milano: trasportato in codice rosso al Niguarda

Martedì 18 novembre, intorno a mezzogiorno, un uomo è stato investito da un autobus ATM in viale Jenner a Milano. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.

La persona coinvolta, ha riportato un trauma cranico e ferite al volto e all’addome. Le sue condizioni sono apparse gravi e il personale sanitario ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Alla guida del mezzo pubblico c’era un trentenne, che non ha riportato traumi evidenti. È stato comunque accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli per gli accertamenti di prassi.

Sul posto sono intervenute l’automedica, due ambulanze e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella ricostruzione dell’incidente e nel ripristino della normale circolazione.