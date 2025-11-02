Varese News

Salute

Automedica AREU finisce nel fossato dopo un incidente

Un’auto non rispetta il semaforo e urta il mezzo di soccorso: l’autista soccorritore, lievemente ferito, è stato portato in ospedale per accertamenti

varie

Domenica 2 novembre alle 13.45, in via Donatello a Orzinuovi (Brescia), un’automedica di AREU-Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza – è stata urtata lateralmente da un’auto che, procedendo da una strada perpendicolare, non ha rispettato il semaforo. L’impatto, sul lato conducente, ha spinto il mezzo di soccorso avanzato per circa cinque metri, facendolo finire in un piccolo fossato a lato della carreggiata. (foto di repertorio)
L’autista soccorritore, che stava raggiungendo l’equipaggio sanitario dopo il trasporto di un paziente in ospedale, è uscito autonomamente dal veicolo ed è stato accompagnato in via precauzionale al Pronto Soccorso di Chiari. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La Direzione strategica di AREU esprime la propria vicinanza all’autista coinvolto nell’incidente.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.