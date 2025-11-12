Avvicinare i giovani alla montagna: Regione Lombardia promuove “SCIvolare”

Regione Lombardia sostiene il progetto “SCIvolare 2025/2026”, promosso dal Comitato Regionale Alpi Centrali della FISI, per avvicinare i giovani alle discipline invernali, educarli al rispetto dell’ambiente montano e diffondere i valori dello sport. Il programma riceverà un finanziamento di 10.000 euro e coinvolgerà scuole, famiglie e federazioni in un percorso che unisce teoria e pratica, con lezioni nelle scuole e giornate sulla neve.

L’iniziativa, in linea con le politiche regionali in vista di Milano Cortina 2026, punta a promuovere educazione, salute e consapevolezza ambientale. Nata dalla collaborazione tra Regione Lombardia, FISI Alpi Centrali e Ufficio Scolastico Regionale, ha già coinvolto migliaia di studenti e centinaia di istituti, consolidando la Lombardia come uno dei territori più attivi negli sport invernali.