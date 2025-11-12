Bagarre a Varese al risveglio fra i senzatetto delle Stazioni, colpito un agente, scattano le manette
Intervento delle Volanti all’alba: arrestato un cittadino cinese di 72 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Ha patteggiato a otto mesi
Una vecchia conoscenza delle forze di polizia, un senzatetto di origini cinesi di 72 anni: a quanto pare mai una violenza, da quel che risulta alla questura, forse qualche episodio un po’ su di giri ma nulla di penalmente rilevante, almeno nei riguardi delle forze di polizia.
Ma questa mattina, giovedì, all’alba, quando le pattuglie hanno eseguito un accesso alle Stazioni di Varese è scattato qualcosa nella testa di questa persona, che ha colpito un agente delle Volanti.
È stata una notte movimentata alla biglietteria dello Stato, dove hanno trovato rifugio alcuni senzatetto per ripararsi dai primi freddi.
Una ragazza tossicodipendente ad un certo punto della notte ha fatto irruzione all’interno della sala, ha infastidito i presenti, qualcuno si è lamentato fra la decina scarsa di persone che non hanno un tetto sotto il quale stare.
Poi, all’alba, l’arrivo della polizia di stato che ha chiesto ai presenti di lasciare la sala d’aspetto. Qui, dove era presente anche un immigrato di origini siriane, il cittadino cinese ha dato inspiegabilmente in escandescenze. Prima le urla. Poi da un involto che l’uomo teneva in mano, che somigliava ad un giornale, il cinese ha estratto un lungo bastone affilatore per coltelli, di fatto una spranga in metallo della lunghezza di oltre venti centimetri.
Con quell’oggetto di solito in uso a macellai o artigiani, il 72enne ha colpito un capo pattuglia alla gamba. A quel punto gli opernti hanno fatto scattare le manette per resistenza a pubblico ufficiale.
E questa mattina l’anziano è comparso di fronte al pm Davide Toscani e al giudice Rossana Basile per il processo per direttissima, difeso dall’avvocato Pasquale Schiariti.
L’imputato alla presenza di una interprete ha fornito la sua versione e ha poi patteggiato otto mesi di pena non sospesa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.