Bagarre a Varese al risveglio fra i senzatetto delle Stazioni, colpito un agente, scattano le manette 

Una vecchia conoscenza delle forze di polizia, un senzatetto di origini cinesi di 72 anni: a quanto pare mai una violenza, da quel che risulta alla questura, forse qualche episodio un po’ su di giri ma nulla di penalmente rilevante, almeno nei riguardi delle forze di polizia.

Ma questa mattina, giovedì, all’alba, quando le pattuglie hanno eseguito un accesso alle Stazioni di Varese è scattato qualcosa nella testa di questa persona, che ha colpito un agente delle Volanti.

È stata una notte movimentata alla biglietteria dello Stato, dove hanno trovato rifugio alcuni senzatetto per ripararsi dai primi freddi.

Una ragazza tossicodipendente ad un certo punto della notte ha fatto irruzione all’interno della sala, ha infastidito i presenti, qualcuno si è lamentato fra la decina scarsa di persone che non hanno un tetto sotto il quale stare.

Poi, all’alba, l’arrivo della polizia di stato che ha chiesto ai presenti di lasciare la sala d’aspetto. Qui, dove era presente anche un immigrato di origini siriane, il cittadino cinese ha dato inspiegabilmente in escandescenze. Prima le urla. Poi da un involto che l’uomo teneva in mano, che somigliava ad un giornale, il cinese ha estratto un lungo bastone affilatore per coltelli, di fatto una spranga in metallo della lunghezza di oltre venti centimetri.

Con quell’oggetto di solito in uso a macellai o artigiani, il 72enne ha colpito un capo pattuglia alla gamba. A quel punto gli opernti hanno fatto scattare le manette per resistenza a pubblico ufficiale.

E questa mattina l’anziano è comparso di fronte al pm Davide Toscani e al giudice Rossana Basile per il processo per direttissima, difeso dall’avvocato Pasquale Schiariti.

L’imputato alla presenza di una interprete ha fornito la sua versione e ha poi patteggiato otto mesi di pena non sospesa.