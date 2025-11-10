Barasso si prepara a festeggiare San Martino: tra tradizione, mercatini e gusto

Torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno varesotto: la Sagra di San Martino a Barasso. L’edizione 2025 – la ventisettesima – è in programma domenica 16 novembre e porterà in paese una giornata ricca di colori, profumi e momenti di condivisione per grandi e piccoli. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Barasso, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Parrocchia e il Parco Regionale Campo dei Fiori.

La festa ha preso il via martedì 11 novembre alle 20.45 con la Messa solenne in memoria di San Martino, celebrata nella chiesa parrocchiale. Cuore dell’evento, però, sarà la domenica successiva, con il tradizionale mercatino degli art-hobbisti, in programma dalle ore 10. Un’occasione per scoprire oggetti fatti a mano, idee regalo, prodotti creativi e pezzi unici realizzati da appassionati artigiani del territorio. Alle 12, come da tradizione, sarà in vendita il “Pane di San Martino”.

Una giornata per tutti

Per tutta la giornata in piazza San Martino e via Parietti, spazio a stand gastronomici al coperto, attrazioni per bambini come gonfiabili e mini trenino, e l’esposizione delle creazioni degli art-hobbisti. In caso di maltempo, l’intera manifestazione sarà annullata.