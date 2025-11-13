Basket, creatività, viaggi, sogni nel super giovedì in diretta su Radio Materia
Alle 14 torna Luci a Masnago per fare il punto sulla Varese del basket poi spazio all'arte in Soci All Time (16,30), alla Colombia e al sud America in Chi l'avrebbe mai detto (18) e ai sogni di un educatore-scrittore con Fuori Frequenza (21)
A Radio Materia è il momento del super giovedì con ben quattro appuntamenti in diretta tra sport, passioni, creatività, stili di vita e un po’ di sano cazzeggio. Ascoltateci su www.radiomateria.it.
Il punto sulla Pallacanestro Varese
Si riaccendono le Luci a Masnago, ore 14, su Radio Materia con il trio Franzetti, Bettoni, Brezzi pronti a commentare le ultime prestazioni della Openjobmetis Varese. Per la rubrica Gente di Masnago avremo Riccardo Aceti, ingegnere responsabile dei lavori al Palazzetto, che ci racconterà come sta cambiando questo santuario del basket italiano.(Leggi qui)
Creatività e arte
Alle 16,30 saremo di nuovo in diretta con Soci All Time, la rubrica dedicata alle associazioni del territorio, dove avremo come ospite CreatiVa con Franco Gialdinelli e Diego Bodini per parlare di creatività e passioni.
Viaggi e culture lontane
Alle 18, direttamente da Bogotà, avremo Giovanni Conte. A Chi l’avrebbe mai detto parleremo della sua storia e della sua vita ormai da oltre 20 anni stabilmente in Colombia dove fa la guida turistica. (Leggi qui)
Il giornale radio
Appuntamento alle 18,30 con le notizie di Varesenews.
Libri, musica e risate
Alle 21 tornano i protagonisti di Fuori Frequenza con un nuovo ospite. Hobbet, Gian e Giuseppe ci accompagneranno, tra musica e risate, nella scoperta di Fabio Guastella: scrittore, educatore e sognatore. (Leggi qui)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.