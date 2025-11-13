Varese News

Sport

Basket, creatività, viaggi, sogni nel super giovedì in diretta su Radio Materia

Alle 14 torna Luci a Masnago per fare il punto sulla Varese del basket poi spazio all'arte in Soci All Time (16,30), alla Colombia e al sud America in Chi l'avrebbe mai detto (18) e ai sogni di un educatore-scrittore con Fuori Frequenza (21)

Generico 10 Nov 2025

A Radio Materia è il momento del super giovedì con ben quattro appuntamenti in diretta tra sport, passioni, creatività, stili di vita e un po’ di sano cazzeggio. Ascoltateci su www.radiomateria.it.

Il punto sulla Pallacanestro Varese

Si riaccendono le Luci a Masnago, ore 14, su Radio Materia con il trio Franzetti, Bettoni, Brezzi pronti a commentare le ultime prestazioni della Openjobmetis Varese. Per  la rubrica Gente di Masnago avremo Riccardo Aceti, ingegnere responsabile dei lavori al Palazzetto, che ci racconterà come sta cambiando questo santuario del basket italiano.(Leggi qui)

Creatività e arte

Alle 16,30 saremo di nuovo in diretta con Soci All Time, la rubrica dedicata alle associazioni del territorio, dove avremo come ospite CreatiVa con Franco Gialdinelli e Diego Bodini per parlare di creatività e passioni.

Viaggi e culture lontane

Alle 18, direttamente da Bogotà, avremo Giovanni Conte. A Chi l’avrebbe mai detto parleremo della sua storia e della sua vita ormai da oltre 20 anni stabilmente in Colombia dove fa la guida turistica. (Leggi qui)

Il giornale radio

Appuntamento alle 18,30 con le notizie di Varesenews.

Libri, musica e risate

Alle 21 tornano i protagonisti di Fuori Frequenza con un nuovo ospite. Hobbet, Gian e Giuseppe ci accompagneranno, tra musica e risate, nella scoperta di Fabio Guastella: scrittore, educatore e sognatore. (Leggi qui)

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.