Basket, creatività, viaggi, sogni nel super giovedì in diretta su Radio Materia

A Radio Materia è il momento del super giovedì con ben quattro appuntamenti in diretta tra sport, passioni, creatività, stili di vita e un po’ di sano cazzeggio. Ascoltateci su www.radiomateria.it.

Il punto sulla Pallacanestro Varese

Si riaccendono le Luci a Masnago, ore 14, su Radio Materia con il trio Franzetti, Bettoni, Brezzi pronti a commentare le ultime prestazioni della Openjobmetis Varese. Per la rubrica Gente di Masnago avremo Riccardo Aceti, ingegnere responsabile dei lavori al Palazzetto, che ci racconterà come sta cambiando questo santuario del basket italiano.(Leggi qui)

Creatività e arte

Alle 16,30 saremo di nuovo in diretta con Soci All Time, la rubrica dedicata alle associazioni del territorio, dove avremo come ospite CreatiVa con Franco Gialdinelli e Diego Bodini per parlare di creatività e passioni.

Viaggi e culture lontane

Alle 18, direttamente da Bogotà, avremo Giovanni Conte. A Chi l’avrebbe mai detto parleremo della sua storia e della sua vita ormai da oltre 20 anni stabilmente in Colombia dove fa la guida turistica. (Leggi qui)

Il giornale radio

Appuntamento alle 18,30 con le notizie di Varesenews.

Libri, musica e risate

Alle 21 tornano i protagonisti di Fuori Frequenza con un nuovo ospite. Hobbet, Gian e Giuseppe ci accompagneranno, tra musica e risate, nella scoperta di Fabio Guastella: scrittore, educatore e sognatore. (Leggi qui)