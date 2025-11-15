Varese News

Bentornato derby: Varese e Cantù di fronte con tanta voglia di vincere

Duecento tifosi al Campus per l'ultimo allenamento della Openjobmetis che ha bisogno di muovere la classifica. Ospiti più forti sotto i tabelloni. Designato un arbitro di Desio. Il match in #direttavn

Openjobmetis Varese – Olidata Bologna 77-83

Dal 31 gennaio 2021 al 16 novembre 2025. Un periodo quasi infinito separa i derby numero 148 e 149 tra la Pallacanestro Varese e la Pallacanestro Cantù: la tappa precedente si giocò in pieno covid-basket a Desio, vinsero i brianzoli che però poi subirono la rimonta biancorossa e al termine di quel campionato retrocedettero in A2.

Il percorso di Cantù, promossa al quarto tentativo, deve essere il monito per tutti quei tifosi varesini che – speriamo in buona fede – si augurano periodicamente di retrocedere per ripartire da sotto, come se il basket di oggi fosse lo stesso degli anni Novanta o del 2008. La realtà è diversa e dice che scivolare in seconda serie è una vera disdetta, anche – ma non solo – perché al piano di sotto certe partite non si disputano. E con una OJM nel drappello delle ultime quattro in classifica, è evidente che sia necessario tornare a vincere per Librizzi e soci, dopo le sconfitte incoraggianti ma improduttive delle ultime tre gare.

LA SPINTA DEI TIFOSI

Varese ha l’occasione di giocare in casa il confronto – domenica 16 novembre, ore 17 – il che vuol dire un apporto non indifferente da parte dei tifosi, pronti perfino a perdonare il cattivo avvio di stagione se dal derby arrivasse un successo. In attesa della partita, circa 200 fedelissimi si sono recati sabato mattina al Campus provvisti di bandiere e cori per fare sentire la propria vicinanza agli uomini di Kastritis, una iniziativa nata dagli Arditi e sposata da Il basket siamo noi e da singoli supporters. Il palasport sarà esaurito a parte lo spicchio della ormai “ex gabbia”, vietato sia ai varesini sia ai comaschi con lo zampino della onnipresente burocrazia. E a rendere più alta l’attesa ci si sono messi i social media manager delle società e della LBA con video emozionali diffusi su tutti i canali possibili.

LA SCELTA DISCUTIBILE

Quel che è passato un po’ sottotraccia è invece una designazione arbitrale che appare ampiamente discutibile: quella che spedirà a Masnago l’arbitro Francesco Cassina, il più giovane fischietto della LBA. Cassina è residente a Desio, dove cioè Cantù disputa le proprie partite di casa, ha giocato e allenato a Carate Brianza: ben sapendo che da anni è stato abolito il vincolo territoriale sulle designazioni arbitrali, c’è da chiedersi se – anche a tutela dello stesso Cassina – non si potesse scegliere diversamente. In bocca al lupo a lui, per prima cosa.

DUE SQUADRE IMPERFETTE

Sul campo di gioco si fronteggeranno due squadre tutt’altro che perfette, e del resto in totale Openjobmetis e Acqua San Bernardo hanno totalizzato quattro successi (tre per la squadra di Brienza ma con calendario obiettivamente migliore). Varese per esempio è la squadra che perde più palloni – ne abbiamo parlato anche venerdì con Kastritis – 16,3 di media, ma Cantù è appena sotto con 15,9. E solo Treviso fa peggio di biancorossi e biancoblu a livello di punti concessi agli avversari, con i brianzoli particolarmente trafitti lontano da Desio.

Con queste premesse è possibile che entrambe provino a limitare i danni nelle voci statistiche peggiori e a puntare su quelle in cui sono più affidabili: la OJM finora è stata più precisa dall’arco (equivalenti invece nel tiro da 2), la San Bernardo ben più produttiva a rimbalzo con i vari Ballo, Sneed, Basile e Ajayi. E anche lì, sotto i cristalli, si deciderà una bella fetta di derby.

DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà raccontata da VareseNews  in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 16,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA (dopo 7 giornate): Brescia, V. Bologna 12; Tortona, Milano, Venezia 10; Trapani (-4), Cremona, Trieste 8; Napoli, Trento, Cantù 6; Reggio Emilia 4; Udine, VARESE, Treviso, Sassari 2.

Pubblicato il 15 Novembre 2025
