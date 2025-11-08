Bertram Tortona – Openjobmetis Varese, la partita in diretta
Difficile trasferta in laguna per la formazione biancorossa domenica 2 novembre (16,30): esordio per Ike Iroegbu. Segui e commenta con noi il match in #direttavn
Nuova e complicata trasferta per la Openjobmetis Varese che, per lo meno, affronterà il viaggio in Piemonte con la squadra al completo. I biancorossi scenderanno in campo nel nuovo impianto della Nova Arena di Tortona contro i padroni di casa della Bertram: si gioca domenica 9 novembre alle ore 18. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 16 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
