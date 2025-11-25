Bibliolake Games 2025: una serata di giochi da tavolo alla Biblioteca di Ispra

La Biblioteca comunale di Ispra si prepara ad accogliere una nuova edizione dei Bibliolake Games, l’iniziativa dedicata agli appassionati di giochi da tavolo e a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della socialità. L’appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre 2025, dalle ore 20 alle 23.

Un’occasione per scoprire e condividere

L’evento propone una “serata magica” pensata per riunire amici, famiglie e curiosi attorno a una selezione di giochi da tavolo, moderni e tradizionali. L’obiettivo è offrire un momento di aggregazione e intrattenimento all’interno degli spazi della Biblioteca, valorizzando al tempo stesso il ruolo culturale e sociale del Sistema bibliotecario locale.

Una collaborazione sul territorio

La serata è organizzata in collaborazione con il Sistema Bibliotecario dei Laghi e con la cooperativa SMART, realtà già attive nella promozione di attività culturali e ricreative rivolte alla cittadinanza. Il sostegno degli enti partner consente di proporre un programma accessibile e curato, pensato per coinvolgere partecipanti di tutte le età.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla Biblioteca di Ispra:

Email: biblioteca@comune.ispra.va.it

Telefono: 0332 7833150

Un invito alla comunità

Con Bibliolake Games 2025, la Biblioteca di Ispra conferma la volontà di essere un punto di riferimento per il territorio, capace di offrire occasioni di incontro e iniziative che uniscono cultura e convivialità. Un appuntamento pensato per chi ama i giochi da tavolo, ma anche per chi desidera semplicemente trascorrere una serata diversa, in un clima accogliente e informale.