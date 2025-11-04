Boarezzo si scalda con la Sagra del Vin Brulè: una domenica tra sapori e tradizione

Il cuore del piccolo borgo di Boarezzo – frazione montana del comune di Valganna . si scalda con i profumi speziati del vin brulè. Domenica 9 novembre, a partire dalle ore 12, torna la tradizionale Sagra del Vin Brulè, giunta alla sua 11a edizione e organizzata dall’Associazione Amici di Boarezzo. Un appuntamento ormai atteso che unisce gusto, socialità e valorizzazione del territorio.

L’evento si svolge come sempre presso la sede dell’associazione, in Piazza Salvadori 1, e promette una giornata ricca di calore umano e bontà locali. Al centro della scena ci sarà il vin brulè in tutte le sue varianti: dalla classica ricetta tradizionale al vin brulè bianco, fino alle versioni analcoliche, pensate anche per i più piccoli o per chi desidera gustare l’aroma speziato senza alcol.

Accanto alle bevande calde, ci sarà spazio per i sapori tipici delle feste conviviali: panini caldi, patatine fritte, polenta e altre specialità da gustare in compagnia, all’aperto o al riparo, visto che l’evento si terrà anche in caso di maltempo.

La Sagra del Vin Brulè non è solo un’occasione gastronomica, ma anche un momento di incontro e condivisione, pensato per rafforzare i legami tra residenti, villeggianti e curiosi che desiderano scoprire l’anima accogliente di Boarezzo. Il contesto del borgo “dipinto”, con la sua atmosfera raccolta, contribuisce a rendere l’esperienza ancora più suggestiva.