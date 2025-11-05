Bodio Lomnago ricorda Antonio Zanoletti, musica e teatro a Villa Puricelli

Ultimo appuntamento della stagione “Amici di Filippo” con uno spettacolo doppio: la commedia dialettale “Ul gall e la Galina” e il concerto de “La nostra Buona Novella” degli Homofaber

Domenica 9 novembre 2025, alle ore 20.45, Villa Puricelli a Bodio Lomnago ospita l’evento conclusivo della rassegna culturale “Amici di Filippo”. Una serata dal forte valore simbolico e artistico, dedicata ad Antonio Zanoletti: attore, regista e uomo di teatro che ha lasciato un segno profondo nella cultura locale.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Amici di Filippo”, in collaborazione con Pro Loco Bodio Lomnago, Villa Puricelli e con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago, rinnova il tributo che nel 2024 aveva già portato all’intitolazione della Biblioteca Comunale a Zanoletti e all’allestimento di una mostra a lui dedicata.

Il programma della serata prevede innanzitutto la rappresentazione della commedia brillante in dialetto varesino “Ul gall e la Galina”. Ambientata in una casa di riposo, la pièce racconta con ironia e tenerezza la vicenda di Farina, un arzillo ospite convinto di essere ancora un irresistibile seduttore. Quando s’innamora di Galina, una misteriosa quarantenne lituana, inizia un vortice di equivoci, malintesi e risate. Con ritmo brillante e un linguaggio ricco di ironia e sapore locale, Ul gall e la Galina regala al pubblico una serata di risate e leggerezza, senza rinunciare a uno sguardo tenero e umano sui sogni (e gli inganni) dell’età matura.

A seguire, saliranno sul palco gli Homofaber, ensemble musicale varesino nato nel 2019 come omaggio a Fabrizio De André. Il gruppo, formato da voci, musicisti e narratori, presenterà lo spettacolo “La Buona Novella”: una rilettura originale dell’album “La Buona Novella” di De André, arricchita da arrangiamenti inediti e poesie in dialetto bosino.

Nel 2023 abbiamo presentato in prima assoluta “La buona novella” di Fabrizio De André, arricchito da poesie in dialetto bosino che introducono ogni brano, il tutto accompagnato dai arrangiamenti e dai cori. Dopo le prime esibizioni a Somma Lombardo, Travedona Monate e Cadrezzate, con il supporto di “archeologistics” il gruppo si è esibito in luoghi straordinari, come la Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese

Dopo il successo in location prestigiose come il Sacro Monte di Varese e la statua di San Carlo ad Arona, il collettivo porta ora a Bodio Lomnago la sua carica emotiva, poetica e musicale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.