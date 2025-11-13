BookCity Milano sbarca a Saronno: la poetessa Vivian Lamarque presenta la sua nuova raccolta a Casa di Marta

La poetessa sarà protagonista domenica 16 novembre alla Casa di Marta, insieme alla scrittrice Nicoletta Bortolotti, per un appuntamento targato Giorni DiVersi e BookCity

BookCity Milano arriva anche a Saronno, e lo fa con una delle voci più autorevoli della poesia italiana contemporanea. Domenica 16 novembre alle 16, la poetessa Vivian Lamarque sarà ospite alla Casa di Marta di via Petrarca 1 per presentare la sua ultima raccolta “E intanto la vita? – Poesie per Lei, Dottore (1984-2025)”, pubblicata da Mondadori nella collana “Lo Specchio”.

Una raccolta poetica lunga quarant’anni

Il libro, che raccoglie versi scritti nell’arco di oltre quarant’anni, è una sorta di diario psicoanalitico in versi. Nella postfazione, lo psichiatra e saggista Vittorio Lingiardi descrive l’opera come “brevi lezioni di psicoanalisi, ossessioni di una paziente che sogna poesie“, sottolineandone la profondità emotiva e l’intimità del percorso poetico e personale dell’autrice.

Durante l’incontro, Vivian Lamarque dialogherà con la scrittrice Nicoletta Bortolotti. L’evento offrirà al pubblico l’occasione di entrare in contatto con il processo creativo della poetessa e con i temi ricorrenti della sua opera: la fragilità, l’inconscio, l’ironia e l’amore, trattati con uno stile limpido e immediato.

Un evento firmato Giorni DiVersi e BookCity Milano

La presentazione è organizzata nell’ambito del progetto Giorni DiVersi, in collaborazione con BookCity Milano, il grande contenitore culturale che ogni anno anima centinaia di luoghi in tutta la città e che quest’anno estende il proprio programma anche a Saronno.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.