Borsa di studio “Matteo Pasquetto”: aperto il bando per le aspiranti guide alpine

La Fondazione Comunitaria del Varesotto, attraverso il Fondo Casa Matteo Varese, ha aperto il bando per la quarta edizione della borsa di studio “Matteo Pasquetto”, dedicata ai giovani che scelgono la montagna come professione e stile di vita.

L’iniziativa vuole sostenere la formazione tecnica degli aspiranti guide alpine, promuovendo al tempo stesso una cultura fondata su sicurezza, consapevolezza e rispetto per l’ambiente. La borsa di studio nasce in memoria di Matteo Pasquetto, giovane guida alpina varesina scomparsa prematuramente, e intende portare avanti i valori che hanno caratterizzato la sua vita e il suo modo di affrontare la montagna.

Due borse da 2.500 euro per chi ha superato l’esame

Per l’edizione 2025, sono previste due borse di studio da 2.500 euro ciascuna, accompagnate da una dotazione tecnica C.A.M.P. per il livello AGA I e da una dotazione di abbigliamento CRAZY per il livello AGA II.

Il bando è destinato a chi ha completato il percorso di Aspirante Guida Alpina di I° o II° livello e ha superato l’esame tecnico riconosciuto dalla Regione Lombardia nel biennio 2024–2025.

Come candidarsi

Le candidature devono essere presentate online, accedendo al portale RoL – Richieste on-Line, disponibile sul sito della fondazione (fondazionevaresotto.it/areariservata) dal 7 novembre (ore 10:00) al 4 dicembre 2025 (ore 17:00).

La selezione avverrà sulla base di merito formativo, età e residenza, con un colloquio finale riservato ai candidati più promettenti. I vincitori saranno annunciati entro il 22 dicembre 2025, con cerimonia di premiazione prevista tra fine gennaio e inizio febbraio 2026.