Brenta celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con due nuove panchine simboliche

Un gesto semplice ma significativo, volto a ricordare l’importanza di proteggere e ascoltare bambini e ragazzi, promuovendo cultura del rispetto e dell’inclusione

panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giovedì 20 novembre 2025 alle ore 10.00 i volontari delle associazioni Giovani Dentro, Ascovova e Age Cuveglio invitano la cittadinanza a partecipare a un momento dedicato ai più giovani presso la Scuola Primaria di Brenta.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, prevede l’installazione di due panchine dal forte valore simbolico: una panchina azzurra, dedicata alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e una panchina gialla, pensata per sensibilizzare sul tema della prevenzione del bullismo.

Un gesto semplice ma significativo, volto a ricordare l'importanza di proteggere e ascoltare bambini e ragazzi, promuovendo cultura del rispetto e dell'inclusione.

Pubblicato il 19 Novembre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

