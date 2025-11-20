Busto Arsizio fa festa per i 108 anni di Bruna Scandroglio. È la donna più longeva della città

108 anni e non sentirli. Bruna Scandroglio, la donna più longeva di Busto Arsizio, giovedì 20 novembre ha compiuto 108 anni, festeggiati con un mazzo di fiori e un biglietto di auguri consegnati dal sindaco Emanuele Antonelli, circondata dalla figlia, dalle nipoti e dalle pronipoti e dalle loro famiglie, oltre che da tanti amici.

Nata in anni in cui sull’Italia si abbattevano le bombe della prima guerra mondiale, Bruna Scandroglio da allora di guerra ne ha attraversata un’altra, e anno dopo anno ha fatto i conti con le inevitabili traversie della vita. Una vita spesa su e giù per la Penisola, prima a Cagliari, poi a Genova, infine ormai da decenni a Busto Arsizio, sempre al fianco del marito Edoardo, ufficiale di Marina, sempre pronta a lavorare e a rimboccarsi le maniche, sempre circondata dall’affetto della famiglia.

Qualche acciacco a 108 anni è inevitabile, ma Bruna – che non ha voluto sentire ragioni e ha accolto il sindaco Antonelli alzandosi in piedi – ancora oggi non perde un telegiornale né una notizia di attualità. «Spero di tirare avanti ancora per qualche anno, non troppi ma insomma ancora qualcuno», si è augurata la quasi supercentenaria con un sorriso, spegnendo le candeline sulla torta tra un festone alla finestra e un “buon compleanno” di amici e parenti.

Secondo i dati Istat in Italia i centenari alla data del 1° gennaio 2025 erano più di 23mila, oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente, con una larghissima prevalenza delle donne (83%) rispetto agli uomini. A inizio anno secondo l’Istituto Nazionale di Statistica i residenti con almeno 105 anni, ovvero i semi-supercentenari, erano 724, anche in questo caso in aumento rispetto ai 657 dell’anno scorso. I cittadini che alla stessa data avevano compiuto almeno 110 anni, invece, erano 19, due in meno rispetto al 2024. In base alla classifica stilata da Supercentenari d’Italia, sito che raccoglie i nomi delle persone più longeve del Paese (per le quali non esiste un elenco ufficiale, ndr), Bruna Scandroglio è al 91° posto tra i cittadini più anziani d’Italia.