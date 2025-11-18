Busto Arsizio
Busto Arsizio, “Menopausa fine del ciclo… non della vita”
Giovedì 20 novembre appuntamento con un incontro della serie “Donne in salute” alla Galleria Boragno
Giovedi 20 novembre alle 20:30 la Galleria Boragno di Busto Arsizio ospita il quarto degli appuntamenti di “Donne in salute” – Le conferenze per stare bene.
L’incontro sarà intitolato “Menopausa fine del ciclo… non della vita!”. Si parlerà della menopausa come di un momento in cui rinascere, accogliere il cambiamento e riscoprire la propria forza interiore.
Le risposte alle domande e l’aiuto delle nuove terapie per vivere al meglio questa fase della vita.
La presentazione è a cura della ginecologa Elena Corradini e dell’ostetrica Nicole Moroni. Meditazione finale a cura della dottoressa Isabella Fonsati. Le tre professioniste lavorano presso la Humanitas Mater Domini di Castellanza
La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita un’iscrizione via mail a conferenzesalute@gmail.com