Busto Arsizio, “Menopausa fine del ciclo… non della vita”

Giovedì 20 novembre appuntamento con un incontro della serie “Donne in salute” alla Galleria Boragno

Giovedi 20 novembre alle 20:30 la Galleria Boragno di Busto Arsizio ospita il quarto degli appuntamenti di “Donne in salute” – Le conferenze per stare bene.

L’incontro sarà intitolato “Menopausa fine del ciclo… non della vita!”. Si parlerà della menopausa come di un momento in cui rinascere, accogliere il cambiamento e riscoprire la propria forza interiore.
Le risposte alle domande e l’aiuto delle nuove terapie per vivere al meglio questa fase della vita.

La presentazione è a cura della ginecologa Elena Corradini e dell’ostetrica Nicole Moroni. Meditazione finale a cura della dottoressa Isabella Fonsati. Le tre professioniste lavorano presso la Humanitas Mater Domini di Castellanza

La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita un’iscrizione via mail a conferenzesalute@gmail.com

18 Novembre 2025
