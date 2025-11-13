Busto Arsizio ospita il convegno “La Polizia Locale per la sicurezza della città”

Sicurezza urbana, legalità e responsabilità amministrativa saranno al centro del convegno “La Polizia Locale per la sicurezza della città”, in programma a Busto Arsizio giovedì 28 novembre, nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli. L’iniziativa è promossa da UPEL – Unione Provinciale Enti Locali – in collaborazione con ANCUPM e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

L’incontro, gratuito e aperto previa iscrizione, si rivolge agli operatori della pubblica amministrazione e agli addetti ai lavori, offrendo un momento di confronto su questioni di grande attualità.

Un confronto su criticità e nuove normative

Tre i principali interventi previsti: Emiliano Bezzon, direttore della rivista La Polizia Locale, affronterà il tema delle occupazioni abusive di alloggi e le azioni di contrasto possibili, Giuseppe Napolitano, direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, analizzerà le dinamiche della malamovida e le responsabilità degli enti locali, Fabio Piccioni, avvocato del Foro di Firenze e docente universitario, illustrerà la nuova disciplina sulle lesioni personali nei confronti degli operatori di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Ospiti istituzionali

Sono previsti gli interventi dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri e del sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, a testimonianza del rilievo istituzionale dell’incontro.

Orari e modalità di partecipazione

I lavori inizieranno alle 9:00 e si concluderanno alle 13:30, con una pausa prevista alle 11:00.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite il sito di UPEL