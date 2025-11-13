Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Arsizio ospita il convegno “La Polizia Locale per la sicurezza della città”

Giovedì 28novembre appuntamento dedicato ai temi più urgenti legati alla sicurezza urbana e al ruolo delle forze di polizia locale, con esperti di rilievo e ospiti istituzionali

polizia locale busto arsizio

Sicurezza urbana, legalità e responsabilità amministrativa saranno al centro del convegno “La Polizia Locale per la sicurezza della città”, in programma a Busto Arsizio giovedì 28 novembre, nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli. L’iniziativa è promossa da UPEL – Unione Provinciale Enti Locali – in collaborazione con ANCUPM e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

L’incontro, gratuito e aperto previa iscrizione, si rivolge agli operatori della pubblica amministrazione e agli addetti ai lavori, offrendo un momento di confronto su questioni di grande attualità.

Un confronto su criticità e nuove normative

Tre i principali interventi previsti: Emiliano Bezzon, direttore della rivista La Polizia Locale, affronterà il tema delle occupazioni abusive di alloggi e le azioni di contrasto possibili, Giuseppe Napolitano, direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, analizzerà le dinamiche della malamovida e le responsabilità degli enti locali, Fabio Piccioni, avvocato del Foro di Firenze e docente universitario, illustrerà la nuova disciplina sulle lesioni personali nei confronti degli operatori di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Ospiti istituzionali

Sono previsti gli interventi dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri e del sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, a testimonianza del rilievo istituzionale dell’incontro.

Orari e modalità di partecipazione

I lavori inizieranno alle 9:00 e si concluderanno alle 13:30, con una pausa prevista alle 11:00.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite il sito di UPEL

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.