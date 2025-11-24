Busto Arsizio, una “Missione Speciale Natale” per tutta la famiglia al Teatro Sant’Anna

Domenica 30 novembre, la compagnia Freya Teatro porta in scena uno spettacolo natalizio pensato per grandi e piccoli: divertimento e magia in un pomeriggio al Teatro Family di Busto Arsizio

Un appuntamento per vivere insieme la magia del Natale

Domenica 30 novembre alle 16.30 il Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio ospita “Missione Speciale Natale”, uno spettacolo per famiglie firmato dalla compagnia Freya Teatro, con Chiara Castiglioni e Sara Terlizzi. L’evento fa parte della rassegna Teatro Family, che propone appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli con storie avventurose, messaggi positivi e tanto divertimento.

Uno spettacolo natalizio per tutte le età

La scena si accende con le attrici Chiara Castiglioni e Sara Terlizzi, pronte a coinvolgere il pubblico in un’avventura speciale, tra comicità, immaginazione e spirito natalizio. L’atmosfera promette di essere calorosa e partecipativa, nel pieno stile degli spettacoli family: risate, colpi di scena e un racconto che unisce generazioni diverse.

Teatro Sant’Anna, cuore culturale del quartiere

La rassegna si svolge al Teatro Sant’Anna, in Piazza Sant’Anna 1, nel cuore del quartiere omonimo a Busto Arsizio. Lo spazio, gestito con il sostegno del Comune e con la collaborazione dell’associazione culturale L’Orto dell’Arte, rappresenta un punto di riferimento per eventi culturali inclusivi e accessibili.

Biglietti e informazioni

Il biglietto per assistere allo spettacolo ha un costo popolare di 8 euro, per garantire a tutti la possibilità di partecipare. È possibile acquistarlo online tramite il QR code presente sulla locandina ufficiale o rivolgendosi direttamente al teatro.