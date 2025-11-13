Cammino e salute mentale: a Varese incontro e proiezione del documentario “Sul Sentiero Blu”

Martedì 2 dicembre, alle 17.30, il CSV Insubria di Varese (via Brambilla 15) ospiterà un incontro dedicato al tema del cammino e della salute mentale giovanile, seguito dalla proiezione del documentario “Sul Sentiero Blu”. L’appuntamento rientra nella rassegna “Un posto nel mondo”, promossa dall’associazione Filmstudio 90, e coinvolge educatori, esperti e partecipanti al progetto “Andiamo a fare tre passi e… sconfiniamo”, realizzato proprio dal CSV Insubria.

Il progetto, svoltosi nel maggio 2025, ha portato 21 partecipanti – tra pazienti psichiatrici, volontari delle province di Como e Varese ed educatori dell’ASST Lariana – a percorrere 322 chilometri a piedi lungo il Cammino Portoghese della Costa, da Porto a Santiago di Compostela.

L’esperienza ha avuto l’obiettivo di promuovere inclusione, crescita personale e cittadinanza attiva, valorizzando il ruolo di ogni cittadino come soggetto protagonista nella comunità e nella tutela dei diritti fondamentali.

Oltre al viaggio, il progetto ha previsto anche laboratori di scrittura di viaggio, attività interculturali in collaborazione con un partner portoghese e momenti di promozione sul territorio. In particolare, la scrittura si è rivelata un prezioso strumento di rielaborazione delle esperienze vissute, favorendo consapevolezza, condivisione e benessere psicologico tra i partecipanti.

L’incontro del 2 dicembre sarà quindi un’occasione per riflettere su come il cammino possa diventare un mezzo di inclusione, crescita e cura, grazie anche alle testimonianze dirette dei protagonisti del progetto.

A seguire, la proiezione del documentario “Sul Sentiero Blu” offrirà un ulteriore spunto di riflessione: il film racconta il viaggio di un gruppo di ragazzi autistici lungo la Via Francigena, un percorso di sfide, scoperte e momenti di profonda condivisione.

Un pomeriggio aperto a tutti per riscoprire, passo dopo passo, il valore del cammino come strumento di incontro e rinascita.