“Cantava troppo male”, e a Varese in carcere parte la scazzottata
I detenuti arrivano alle mani per questioni canore, ma ci va di mezzo un agente di polizia penitenziaria intervenuto per placare gli animi. A processo l’uomo già condannato per il tentato omicidio di Arcisate
«Ho trovato il collega a terra, e a terra stava anche il detenuto».
La deposizione, piuttosto efficace e tanto chiara quanto veloce, sembra togliere ogni equivoco su quanto stava accadendo al pianterreno dei Miogni nell’autunno di due anni fa, dal momento che a pronunciare le parole è stato, lunedì mattina in udienza, un sovrintendente della Polizia Penitenziaria in divisa chiamato a testimoniare sui fatti.
Quali?
L’imputazione per l’uomo a processo, personaggio noto alle forze dell’ordine per altri gravi fatti di cronaca, è quella di resistenza a pubblico ufficiale: una zuffa consumatasi il 20 settembre 2022 quando l’imputato era in carcere in regime di custodia cautelare per altri addebiti.
Dunque cosa accadde quel giorno?
Di fronte al giudice le testimonianze vogliono ricostruire l’episodio e la sua causa. Ma è una domanda del difensore, in sede di controinterrogatorio del teste, a svelare i retroscena di quanto avvenuto: «Stava cantando?», ha chiesto al teste l’avvocato Corrado Viazzo. Domanda alla quale il pubblico ufficiale della Polpen non ha saputo rispondere poiché giunto già a cose fatte, a discussione già consumata.
Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stata proprio una canzone cantata male, troppo male, e in maniera così sguaiata da provocare una reazione inconsulta da parte di uno dei due detenuti, venuti così alle mani.
Da qui il processo, da cui si è appreso che l’imputato, detenuto al piano superiore dei Miogni, al momento dei fatti era sceso al piano terra.
L’uomo finito di fronte al giudice, come si accennava, ha diversi precedenti tra cui spicca quello di maggiore portata, cioè il tentato omicidio del gennaio 2024 al bar Stazione di Arcisate: colpo di fucile sparato quasi a bruciapelo all’addome di un 27enne per una parola di troppo pronunciata in una serata come tante. Per quei fatti, costati una condanna a 12 anni, è già stata fissata la data dell’appello.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.