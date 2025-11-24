“Cantava troppo male”, e a Varese in carcere parte la scazzottata

«Ho trovato il collega a terra, e a terra stava anche il detenuto».



La deposizione, piuttosto efficace e tanto chiara quanto veloce, sembra togliere ogni equivoco su quanto stava accadendo al pianterreno dei Miogni nell’autunno di due anni fa, dal momento che a pronunciare le parole è stato, lunedì mattina in udienza, un sovrintendente della Polizia Penitenziaria in divisa chiamato a testimoniare sui fatti.

Quali?

L’imputazione per l’uomo a processo, personaggio noto alle forze dell’ordine per altri gravi fatti di cronaca, è quella di resistenza a pubblico ufficiale: una zuffa consumatasi il 20 settembre 2022 quando l’imputato era in carcere in regime di custodia cautelare per altri addebiti.

Dunque cosa accadde quel giorno?

Di fronte al giudice le testimonianze vogliono ricostruire l’episodio e la sua causa. Ma è una domanda del difensore, in sede di controinterrogatorio del teste, a svelare i retroscena di quanto avvenuto: «Stava cantando?», ha chiesto al teste l’avvocato Corrado Viazzo. Domanda alla quale il pubblico ufficiale della Polpen non ha saputo rispondere poiché giunto già a cose fatte, a discussione già consumata.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stata proprio una canzone cantata male, troppo male, e in maniera così sguaiata da provocare una reazione inconsulta da parte di uno dei due detenuti, venuti così alle mani.

Da qui il processo, da cui si è appreso che l’imputato, detenuto al piano superiore dei Miogni, al momento dei fatti era sceso al piano terra.

L’uomo finito di fronte al giudice, come si accennava, ha diversi precedenti tra cui spicca quello di maggiore portata, cioè il tentato omicidio del gennaio 2024 al bar Stazione di Arcisate: colpo di fucile sparato quasi a bruciapelo all’addome di un 27enne per una parola di troppo pronunciata in una serata come tante. Per quei fatti, costati una condanna a 12 anni, è già stata fissata la data dell’appello.