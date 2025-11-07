Varese News

Varese Laghi

Capriolo ferito recuperato nei boschi di Velate dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del nucleo SAF sono intervenuti nei boschi sopra Velate per soccorrere un capriolo ferito in una zona impervia. L’animale è stato recuperato e affidato alle cure di un veterinario

Generico 03 Nov 2025

Intervento nella giornata di venerdì 7 novembre per i vigili del fuoco di Varese.

Intorno alle 13:00, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) è intervenuto nei boschi sopra la località Velate per soccorrere un capriolo ferito in una zona particolarmente impervia.

Gli operatori, dopo aver raggiunto l’animale in sicurezza, lo hanno recuperato e trasportato fino a un’area accessibile, dove ad attenderlo c’era il veterinario, che ha poi preso in cura l’animale.

Un’operazione rapida e coordinata che ha permesso di salvare il capriolo e di portarlo al sicuro per ricevere le cure necessarie.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.