Capriolo ferito recuperato nei boschi di Velate dai vigili del fuoco

Intervento nella giornata di venerdì 7 novembre per i vigili del fuoco di Varese.

Intorno alle 13:00, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) è intervenuto nei boschi sopra la località Velate per soccorrere un capriolo ferito in una zona particolarmente impervia.

Gli operatori, dopo aver raggiunto l’animale in sicurezza, lo hanno recuperato e trasportato fino a un’area accessibile, dove ad attenderlo c’era il veterinario, che ha poi preso in cura l’animale.

Un’operazione rapida e coordinata che ha permesso di salvare il capriolo e di portarlo al sicuro per ricevere le cure necessarie.