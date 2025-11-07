Capriolo ferito recuperato nei boschi di Velate dai vigili del fuoco
I vigili del fuoco del nucleo SAF sono intervenuti nei boschi sopra Velate per soccorrere un capriolo ferito in una zona impervia. L’animale è stato recuperato e affidato alle cure di un veterinario
Intervento nella giornata di venerdì 7 novembre per i vigili del fuoco di Varese.
Intorno alle 13:00, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) è intervenuto nei boschi sopra la località Velate per soccorrere un capriolo ferito in una zona particolarmente impervia.
Gli operatori, dopo aver raggiunto l’animale in sicurezza, lo hanno recuperato e trasportato fino a un’area accessibile, dove ad attenderlo c’era il veterinario, che ha poi preso in cura l’animale.
Un’operazione rapida e coordinata che ha permesso di salvare il capriolo e di portarlo al sicuro per ricevere le cure necessarie.
