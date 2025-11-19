Carlo Messina premiato a Francoforte: “Banchiere europeo del 2024”

Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto a Francoforte il riconoscimento “European Banker of the Year 2024”, assegnato lo scorso giugno dall’associazione internazionale di giornalisti economico-finanziari “The Group of 20+1”. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa Sala degli Imperatori del Römer, alla presenza di oltre duecento invitati, tra cui l’ambasciatore italiano in Germania, Fabrizio Bucci, la vice sindaca di Francoforte Stephanie Wüst, il ceo del gruppo UBS Sergio Ermotti – premiato nel 2023 – e il presidente di “The Group of 20+1” Albrecht F. Schirmacher.

La giuria ha motivato l’assegnazione del premio sottolineando la continuità degli eccellenti risultati ottenuti da Intesa Sanpaolo dal 2013, il valore di Borsa dell’istituto più che triplicato, il record dell’utile netto raggiunto nel 2024, oltre all’impegno della Banca nella transizione ecologica e nel campo della responsabilità sociale.

«Ricevo questo significativo riconoscimento a nome di tutte le persone di una banca che unisce solidità e valori», ha commentato Messina, ribadendo come redditività e impatto sociale siano complementari e definendo la fiducia come motore di crescita e coesione. Nel suo intervento, Ermotti ha definito Messina «un vero leader del settore bancario europeo, guidato dalla passione e da una visione indiscussa». Schirmacher ha evidenziato la longevità del suo ruolo ai vertici dell’industria e il contributo di Intesa Sanpaolo ben oltre la dimensione finanziaria, grazie a un forte impegno nelle responsabilità sociali.

I GIORNALISTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO DEI 20+1

Tim Bartz, DER SPIEGEL; Frank Bethmann, ZDF; Maja Brankovic, WirtschaftsWoche; Antje Erhard, ARD Hessischer Rundfunk; Viola Grebe, dfv Mediengruppe; Christiaan Hetzner, Giornalista economico; Christian Kirchner, Finanza-Szene.de; Markus Lachmann, FinanzBusiness; Michael Maisch, Handelsblatt; Klaus Dieter Oehler, Giornalista economico; Michael Rasch, Neue Zürcher Zeitung; Ulrich Reitz, n-tv Nachrichtenfernsehen; Albrecht F. Schirmacher, DER PLATOW Brief; Sebastian Schmid, Börsen-Zeitung; Meike Schreiber, Süddeutsche Zeitung; Katharina

Slodczyk, manager magazin; Sarah Speicher-Utsch, Frankfurter Allgemeine Zeitung; Olaf Storbeck, Financial Times; Annette Weisbach, CNBC International; Cornelius Welp, WELT / WELT am SONNTAG.