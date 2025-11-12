“Cartelli messi alle 12, ho preso la multa ma avevo parcheggiato al mattino”: il Comune di Malnate revoca le sanzioni

Sono state diverse le segnalazioni arrivate alla redazione di VareseNews riguardo una situazione ambigua che si è creata nella giornata di giovedì 6 novembre a Malnate, più precisamente nel parcheggio di via Verdi, in zona stazione.

L’area è già un tema dibattuto in città, tanto è vero che ne abbiamo scritto poche settimane fa (leggi qui). Cosa è successo? Giovedì 6 novembre il comune ha installato i cartelli di disco orario per una nuova area della zona. Le operazioni sono avvenute a metà giornata e nel pomeriggio sono state date diverse multe per parcheggio irregolare, ma a farne le spese sono stati anche i tanti pendolari che avevano lasciato la macchina dalla mattina e che quindi non avrebbero potuto sapere di poter incorrere in sanzione.

“Il cartello è comparso all’improvviso dopo le 12 e alle 17 tutte le auto erano con la multa”, ci scrive una lettrice. “Hanno montato i cartelli con disco orario sulla seconda fila di posti auto e a metà pomeriggio hanno dato la multa a tutte le auto, circa 15”, sostiene un altro signore che si è trovato la sanzione.

«Ho dato disposizione vengano revocate le multe date nella giornata di giovedì 6 novembre – spiega l’assessore Piero Battaini -. Chi ha preso la sanzione si può rivolgere alla polizia locale di Malnate».